R o m a , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A l d i l à d i o g n i m a r c h i o c o m m e r c i a l e , s o n o l e p e r s o n e a f a r e u n ' a z i e n d a . S e n z a i l a v o r a t o r i , l a l o r o p a s s i o n e e i l l o r o i m p e g n o , t u t t o p a s s e r e b b e i n s e c o n d o p i a n o " . C o s ì i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a , q u e s t a m a t t i n a a i c i n q u a n t ' a n n i d e l l o s t a b i l i m e n t o C o c a - C o l a d i N o g a r a ( V e r o n a ) , i l p i ù g r a n d e i n I t a l i a e d E u r o p a p e r c a p a c i t à p r o d u t t i v a . " P e r c h i , c o m e m e , è d i q u e s t o t e r r i t o r i o , u n s i m i l e t r a g u a r d o è u n g r a n d e o r g o g l i o , f r u t t o d e l l a v o r o , d e l l a p r o f e s s i o n a l i t à e d e l l ' i m p e g n o d i t a n t i " . I l P r e s i d e n t e F o n t a n a h a a n c h e p a r l a t o d i O l i m p i a d i , d i c u i i l c e l e b r e b r a n d è s t o r i c o s p o n s o r : " M i l a n o - C o r t i n a è i l f r u t t o d i u n g r a n d e l a v o r o d i s q u a d r a e d i u n a i m p o r t a n t e c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i - h a d e t t o - . R i n g r a z i o t u t t i p e r q u e s t o . H o a s c o l t a t o o g g i - h a p o i s o t t o l i n e a t o - t a n t e s t o r i e d i v i t a e t a n t o o r g o g l i o d i a p p a r t e n e r e a q u e s t a c o m u n i t à . C o m p l i m e n t i e g r a z i e p e r q u e l l o c h e a v e t e f a t t o p e r i l t e r r i t o r i o . A t u t t i b u o n a n n i v e r s a r i o " .