R o m a , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o c a - C o l a H b c I t a l i a , i l p r i n c i p a l e i m b o t t i g l i a t o r e d i p r o d o t t i a m a r c h i o T h e C o c a - C o l a C o m p a n y s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , f e s t e g g i a o g g i i 5 0 a n n i d e l l a f a b b r i c a v e n e t a d i N o g a r a , i l p i ù g r a n d e s i t o p r o d u t t i v o d ’ I t a l i a e i l p r i m o i n E u r o p a p e r c a p a c i t à p r o d u t t i v a . A l l ’ e v e n t o d i c e l e b r a z i o n e , c h e h a v i s t o p a r t e c i p a r e i d i p e n d e n t i s t o r i c i e q u e l l i a t t u a l i c o n l e l o r o f a m i g l i e , h a n n o p r e s o p a r t e q u e s t a m a t t i n a L o r e n z o F o n t a n a , P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , M a t t e o S a l v i n i , V i c e P r e m i e r e M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a p o r t i , L u c a Z a i a , P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o , F l a v i o M a s s i m o P a s i n i , S i n d a c o d i N o g a r a , D a m i a n o T o m m a s i , S i n d a c o d i V e r o n a , G i u s e p p e R i e l l o , P r e s i d e n t e C o n f i n d u s t r i a V e r o n a o l t r e a l m a n a g e m e n t i t a l i a n o e d e l G r u p p o c o n N a y a K a l o g e r a k i , C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r C o c a - C o l a H b c , M i l e s K a r e m a c h e r , G e n e r a l M a n a g e r C o c a - C o l a H B C I t a l i a , L u c a S a n t a n d r e a , G e n e r a l M a n a g e r O l y m p i c a n d P a r a l y m p i c G a m e s M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 d i C o c a - C o l a I t a l i a . L o s t a b i l i m e n t o , d o v e n e l 1 9 7 5 f u p r o d o t t a l a p r i m a l a t t i n a d i C o c a - C o l a i n I t a l i a , è o g g i u n f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o p e r l a p r o d u z i o n e d i C o c a - C o l a n e l P a e s e : l a f a b b r i c a , c h e c o n t a o g g i 1 1 l i n e e p r o d u t t i v e e u n c e n t r o l o g i s t i c o , h a r a g g i u n t o u n ’ e s t e n s i o n e d i 2 6 6 . 0 0 0 m e t r i q u a d r i , g e n e r a n d o u n s i g n i f i c a t i v o i m p a t t o o c c u p a z i o n a l e l u n g o t u t t a l a f i l i e r a l o c a l e . C o i n v o l g e n d o c o n l e p r o p r i e a t t i v i t à p i ù d i 1 0 0 a z i e n d e l o c a l i , d i c u i p i ù d e l l ’ 8 5 % p i c c o l e - m e d i e e m i c r o i m p r e s e , i n V e n e t o C o c a - C o l a c r e a d i r e t t a m e n t e e a t t r a v e r s o i l s u o i n d o t t o 3 . 2 6 9 p o s t i d i l a v o r o ( l o 0 , 1 5 % d e g l i o c c u p a t i t o t a l i a l l ’ i n t e r n o d e l l a r e g i o n e ) , c o n u n t o t a l e d i 7 . 3 0 0 p e r s o n e c h e b e n e f i c i a n o d e i r e d d i t i d i l a v o r o g e n e r a t i d a C o c a - C o l a l u n g o l a f i l i e r a . P r o s e g u e n d o i l p e r c o r s o d i c r e s c i t a , q u e s t o s t a b i l i m e n t o s u p p o r t e r à c o n l e p r o p r i e b e v a n d e a n c h e c o n c r e t a m e n t e l a c a t e n a d i f o r n i t u r a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . " C e l e b r a r e i 5 0 a n n i d i q u e s t o s t a b i l i m e n t o s i g n i f i c a r e n d e r e o m a g g i o a u n a s t o r i a f a t t a d i c o m p e t e n z e , i n n o v a z i o n e e l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o " , h a d i c h i a r a t o M i l e s K a r e m a c h e r , G e n e r a l M a n a g e r d i C o c a - C o l a H b c I t a l i a “ I l n o s t r o P a e s e r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l l e s t r a t e g i e d i c r e s c i t a d e l G r u p p o e c o n t i n u e r à a e s s e r e a l c e n t r o d e i n o s t r i i n v e s t i m e n t i f u t u r i , p e r c h é q u i v e d i a m o t a l e n t o , e n e r g i a e o p p o r t u n i t à p e r c o s t r u i r e i n s i e m e i l p r o s s i m o m e z z o s e c o l o d i s u c c e s s i " , h a c o n c l u s o . L o s t a b i l i m e n t o r a p p r e s e n t a o g g i u n ’ e c c e l l e n z a p e r i l G r u p p o a n c h e g r a z i e a i c o n t i n u i i n v e s t i m e n t i , 2 2 0 m i l i o n i d i e u r o s o l o n e g l i u l t i m i 1 5 a n n i , a c u i s i a g g i u n g o n o g l i o l t r e 5 0 m i l i o n i g i à p i a n i f i c a t i p e r i l p r o s s i m o q u a d r i e n n i o . U n i m p e g n o c h e , d a i s u c c e s s i d e l p a s s a t o , g u a r d a a l f u t u r o . L o s t a b i l i m e n t o d i N o g a r a è u n s i m b o l o d ’ e c c e l l e n z a s i a p e r l a t e c n o l o g i a i n n o v a t i v a d e i m a c c h i n a r i p r o d u t t i v i , s i a n e l c a m p o d e l l e e n e r g i e a l t e r n a t i v e u t i l i z z a t e . L a f a b b r i c a p u ò i n f a t t i v a n t a r e 3 0 . 6 0 0 m 2 d i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i e s u u n i m p i a n t o d i q u a d r i - g e n e r a z i o n e p e r l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a , t e r m i c a e d i a n i d r i d e c a r b o n i c a p e r i l f a b b i s o g n o d e l l a f a b b r i c a . I l s i t o d i N o g a r a s i p r e p a r a a n c h e a s v o l g e r e u n r u o l o c h i a v e n e l s u p p o r t o a i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , f u n g e n d o d a h u b p r o d u t t i v o p e r i l r i f o r n i m e n t o d i b e v a n d e d e s t i n a t o a i p r i n c i p a l i l u o g h i d e l l ’ e v e n t o : v i l l a g g i o l i m p i c i , a r e e a t l e t i e s p a z i p e r i l p u b b l i c o . U n ’ a t t i v i t à r e s a p o s s i b i l e g r a z i e a l l ’ i m p e g n o o p e r a t i v o d i C o c a - C o l a H b c I t a l i a c h e , c o n l a p r o d u z i o n e d i b e v a n d e r e a l i z z a t e a N o g a r a , s u p p o r t e r à c o n c r e t a m e n t e l a c a t e n a d i f o r n i t u r a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L o s t a b i l i m e n t o v e n e t o a c c o g l i e r à i n o l t r e c o n o r g o g l i o i l p a s s a g g i o d e l l a T o r c i a O l i m p i c a , d i v e n t a n d o p a r t e d e l s u o s t r a o r d i n a r i o v i a g g i o v e r s o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , u n ’ o c c a s i o n e p e r c e l e b r a r e i n s i e m e a l l a c o m u n i t à q u e s t o g r a n d e a p p u n t a m e n t o . U n c o n t r i b u t o c h e s i i n s e r i s c e n e l l a l u n g a t r a d i z i o n e d i C o c a - C o l a C o m p a n y , c h e c o n o r g o g l i o s o s t i e n e i l M o v i m e n t o O l i m p i c o d a l 1 9 2 8 , a f f i a n c a n d o g l i a t l e t i e d i v e n t a n d o i l p a r t n e r p i ù d u r a t u r o n e l l a s t o r i a d e l l e O l i m p i a d i .