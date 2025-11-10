R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I n u t i l e r i a p r i r e l a p a g i n a d e l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e 2 0 1 6 . M a v i s t o c h e t u t t i a p a r o l e c o n c o r d a n o s u l l ’ i n u t i l i t à d e l C n e l ( p e r n o n p a r l a r e d e l l o s t i p e n d i o d i B r u n e t t a ) , i o o g g i p r e s e n t o q u e s t a m o d i f i c a c o s t i t u z i o n a l e e l a d e p o s i t o i n a u l a . S e l a M e l o n i v u o l e p u ò f a r l a f i r m a r e e c o n l a r a p i d i t à c o n c u i h a a p p r o v a t o l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s u l l a g i u s t i z i a p u ò f a r e u n a c o s a m o l t o p i ù s e m p l i c e e c h e t a g l i a i p r i m i s p r e c h i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s l a n c i a n d o l a p e t i z i o n e o n l i n e ' A b o l i a m o i l C n e l ' . " L a M e l o n i o g g i f a l a m o r a l i z z a t r i c e c o n t r o l ’ a u m e n t o d e l l o s t i p e n d i o d i B r u n e t t a m a p e r c h é n e s s u n o r i c o r d a c h e q u e l l o s t i p e n d i o l o h a p r e v i s t o l e i ? C o n n o i i l P r e s i d e n t e d e l C n e l n o n a v e v a s t i p e n d i o e l e i l o h a m e s s o . N o n s o l o m a c o n n o i u n p e n s i o n a t o c o m e B r u n e t t a n o n p o t e v a r i c e v e r e d a l l a P A u n d o p p i o s t i p e n d i o , c o n l a L e g g e M a d i a . E i n v e c e n i e n t e : l a M e l o n i f e c e u n a d e r o g a l e g i s l a t i v a a d p e r s o n a m p e r B r u n e t t a " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .