R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C l u b d e l S o l e , l e a d e r i t a l i a n o d e l l ’ h o s p i t a l i t y o p e n a i r , i n a u g u r a l a p r i m a s t a g i o n e i n v e r n a l e d e l V a l d i F i e m m e E a s y C a m p i n g V i l l a g e , i n p r o g r a m m a d a l 4 d i c e m b r e 2 0 2 5 a l 2 3 f e b b r a i o 2 0 2 6 , s e g n a n d o l ’ i n g r e s s o u f f i c i a l e d e l G r u p p o n e l t u r i s m o m o n t a n o e n e l l e v a c a n z e s u l l a n e v e . Q u e s t a a p e r t u r a p r e c e d e l ’ a t t e s i s s i m o a p p u n t a m e n t o c o n l e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , e v e n t o c h e v e d r à i l T r e n t i n o - A l t o A d i g e t r a i p r o t a g o n i s t i . C o n i l n u o v o V i l l a g g i o i n V a l d i F i e m m e , C l u b d e l S o l e p o r t a p e r l a p r i m a v o l t a i n m o n t a g n a i l p r o p r i o m o d e l l o e s c l u s i v o d i v a c a n z a : l e F u l l L i f e H o l i d a y s . N o n p i ù s o l t a n t o c a m p i n g , n o n p i ù s e m p l i c e m e n t e v i l l a g g i o , e o l t r e l e f o r m u l e a l b e r g h i e r e t r a d i z i o n a l i : u n f o r m a t u n i c o c h e f o n d e c o m f o r t , l i b e r t à e n a t u r a i n u n ’ e s p e r i e n z a a u t e n t i c a e s e n z a c o m p r o m e s s i . U n a n u o v a i d e a d i o s p i t a l i t à c a p a c e d i a t t r a r r e a n c h e c h i , i n p a s s a t o , s c e g l i e v a s o l u z i o n i h o t e l l e r i e , t r a s f o r m a n d o i l c o n t a t t o c o n l ’ a m b i e n t e n a t u r a l e i n u n v e r o m o l t i p l i c a t o r e d i b e n e s s e r e . S i t u a t o a B e l l a m o n t e d i P r e d a z z o , n e l c u o r e d e l l a V a l d i F i e m m e , i l V i l l a g g i o a c c o g l i e g l i o s p i t i i n u n c o n t e s t o a u t e n t i c o e s u g g e s t i v o . È p e n s a t o p e r s c i a t o r i e f a m i g l i e , g r a z i e a l l a v i c i n a n z a c o n l e p i s t e d a s c i d i f o n d o e a u n ’ a m p i a p r o p o s t a d i s e r v i z i . I l V i l l a g g i o s i a r r i c c h i s c e d i n u o v e L o d g e - u n i t à a b i t a t i v e i n d i p e n d e n t i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e - p r o g e t t a t e p e r l ’ u s o i n v e r n a l e e r e a l i z z a t e c o n m a t e r i a l i e c o l o g i c i e s i s t e m i d i c o i b e n t a z i o n e p o t e n z i a t a . A r r e d a t e i n s t i l e b a i t a , r i c r e a n o i l c a l o r e e l ’ a t m o s f e r a t i p i c a d e l l a m o n t a g n a . L e s o l u z i o n i i n c l u d o n o i n n o v a t i v e c o n f i g u r a z i o n i i n t e r n e , r i s c a l d a m e n t o a p o m p a d i c a l o r e e a m p i e v e r a n d e a r r e d a t e , p e r v i v e r e a p p i e n o l ’ a r i a f r e s c a d e l l e D o l o m i t i i n t u t t e l e s t a g i o n i . A p o c h i c h i l o m e t r i d a l l e s e d i o l i m p i c h e , i l V i l l a g g i o r a p p r e s e n t a u n a b a s e i d e a l e p e r v i v e r e d a v i c i n o l e c o m p e t i z i o n i . T r a l e l o c a t i o n d i s p i c c o , i l P r e d a z z o S k i J u m p i n g S t a d i u m , c h e o s p i t e r à l e g a r e d i s a l t o c o n g l i s c i e c o m b i n a t a n o r d i c a , e i l T e s e r o C r o s s - C o u n t r y S k i i n g S t a d i u m , s e d e d e l l e p r o v e d i s c i d i f o n d o e b i a t h l o n , a n c h e i n v e r s i o n e p a r a l i m p i c a . G l i o s p i t i p o s s o n o s c e g l i e r e t r a l e p i s t e d e l L a t e m a r D o l o m i t e s , i f a m i l y p a r k d e l l ’ A l p e L u s i a , i t r a c c i a t i d i f o n d o d e l P a s s o d i L a v a z é e l e d i s c e s e p a n o r a m i c h e d e l l ’ A l p e C e r m i s , i n c l u s e q u e l l e i n n o t t u r n a . L ’ e s p e r i e n z a s i c o m p l e t a c o n i c e n t r i w e l l n e s s d e l l a v a l l e , i m e r c a t i n i n a t a l i z i e i p i a t t i t i p i c i d e l t e r r i t o r i o : d a i c a n e d e r l i a l l o s p e c k , f i n o a l l o s t r u d e l . C o n i l V a l d i F i e m m e E a s y C a m p i n g V i l l a g e , C l u b d e l S o l e a m p l i a i l p r o p r i o f o r m a t d i o s p i t a l i t à F u l l L i f e H o l i d a y s , o r a a n c h e t r a l e v e t t e d e l l e D o l o m i t i . Q u e s t a a p e r t u r a r a f f o r z a l a s t r a t e g i a d i d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e , a m p l i a n d o i l p o r t a f o g l i o e l e e s p e r i e n z e o f f e r t e a i c l i e n t i e c r e a n d o a l t e m p o s t e s s o n u o v e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a e v a l o r i z z a z i o n e p e r i l c a p i t a l e u m a n o d e l G r u p p o .