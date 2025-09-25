R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o s v e g l i a r c i : s e l a s f i d a d e l c l i m a d i v i e n e m a t e r i a p e r c o n f l i t t i p a r a l i z z a n t i , n o n p o s s i a m o p e r d e r e u n m i n u t o , e d a r e c o r s o a l l ’ a d a t t a m e n t o . O v v e r o : l e m i s u r e c h e r e n d o n o c i t t à e t e r r i t o r i i n g r a d o d i f r o n t e g g i a r e g l i e v e n t i e s t r e m i ( p r e c i p i t a z i o n i v i o l e n t e ; s i c c i t à p r o l u n g a t e ) . C o n t r e v a n t a g g i c o n c r e t i : s i s v i l u p p a n o i n d u s t r i e , p r o f e s s i o n i a v a n z a t e e p o s t i d i l a v o r o i n I t a l i a e i n E u r o p a " . L o h a d e t t o i l P r e s i d e n t e d e l S o f t P o w e r C l u b F r a n c e s c o R u t e l l i p r e s e n t a n d o S t r a t e g i e d i a d a t t a m e n t o p e r u n c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o c h e n o n a s p e t t a : i n g e g n e r i a p e r i t e r r i t o r i e i l P a t r i m o n i o c u l t u r a l e . " S i m o d e r n i z z a n o e m o n i t o r a n o i n f r a s t r u t t u r e e s p a z i c o l l e t t i v i c h e a l t r i m e n t i v e n g o n o d a n n e g g i a t i e d i s t r u t t i , c o n c o s t i e n o r m e m e n t e s u p e r i o r i . S i c o n t r i b u i s c e a n c h e a m i t i g a r e l e e m i s s i o n i e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l n o s t r o v i v e r e c o l l e t t i v o . A V e n e z i a - g r a z i e a l l a B i e n n a l e , c o n l ’ i m p e g n o d e l S o f t P o w e r C l u b e l a c o l l a b o r a z i o n e d i a l t o l i v e l l o d i P r o g e r - a u t o r e v o l i r e l a t o r i d e s c r i v e r a n n o i f a t t i e a v a n z e r a n n o p r o p o s t e . I r i s c h i o r m a i s o n o c e r t e z z e , m a l e s o l u z i o n i s o n o f a t t i b i l i . V a l e p e r i l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e d e l l ’ u m a n i t à ; e p e r t u t t e l e n o s t r e c o m u n i t à ” . G l i i n c o n t r i s i t e r r a n n o v e n e r d ì 2 6 e s a b a t o 2 7 s e t t e m b r e , d a l l e o r e 1 5 . 0 0 a l l e o r e 1 7 . 0 0 , d u e i n c o n t r i p r e s s o l o S p e a k e r s ’ C o r n e r a l l e C o r d e r i e d e l l ’ A r s e n a l e d i V e n e z i a , p a r t e d e l G E N S P u b l i c P r o g r a m m e , l a s e r i e d i a p p u n t a m e n t i c h e a c c o m p a g n a e a r r i c c h i s c e l a 1 9 . M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a , I n t e l l i g e n s . N a t u r a l e . A r t i f i c i a l e . C o l l e t t i v a . , a c u r a d i C a r l o R a t t i ( 1 0 m a g g i o – 2 3 n o v e m b r e 2 0 2 5 ) . E n t r a m b e l e g i o r n a t e , m o d e r a t e d a F r a n c e s c o R u t e l l i , v e d r a n n o l a p a r t e c i p a z i o n e d i P i e t r a n g e l o B u t t a f u o c o ( P r e s i d e n t e L a B i e n n a l e d i V e n e z i a ) , G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n ( M i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a ) , M a r c o L o m b a r d i ( A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o P r o g e r ) , E r a s m o D ’ A n g e l i s ( P r e s i d e n t e F o n d a z i o n e E a r t h W a t e r A g e n d a ) , G i u l i o B o c c a l e t t i ( D i r e t t o r e S c i e n t i f i c o C M C C – i n v i d e o m e s s a g g i o ) , F e d e r i c a B r a n c a c c i o ( P r e s i d e n t e A N C E ) , P a o l a D a r ò ( C o n s o r z i o P r o g e r M E N S – S a c e r t i s ) , A l b e r t o T r i p i ( P r e s i d e n t e A l m a v i v a e M e m b r o S o f t P o w e r C l u b – i n v i d e o m e s s a g g i o ) , C h i c c o T e s t a ( V i c e p r e s i d e n t e d i P r o g e r ) , C a r l o R a t t i ( C u r a t o r e 1 9 . M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a ) , A r i a n n a T r a v i g l i a ( C o o r d i n a t r i c e C e n t e r f o r C u l t u r a l H e r i t a g e T e c h n o l o g y C C H T ) , A l e s s a n d r a B o n a z z a ( C N R , B o l o g n a ) , C h r i s t i a n H a n u s ( U n i v e r s i t à d e l D a n u b i o d i K r e m s ) , L i b o r i o S t e l l i n o ( R a p p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l l ’ I t a l i a p r e s s o U N E S C O e B I E ) . G l i i n c o n t r i s a r a n n o t r a s m e s s i i n d i r e t t a s u l c a n a l e Y o u T u b e e s u l s i t o w e b d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a .