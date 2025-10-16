R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o p 3 0 p u r t r o p p o a v r à t u t t a u n a s e r i e d i d i f f i c o l t à , n o n n e g h i a m o l e : i l v e n i r e m e n o d e g l i S t a t i U n i t i c o n d e l l e s c e l t e d i u n g r a n d e P a e s e , l a s i t u a z i o n e a n c o r a d i g u e r r e n e l m o n d o d e v o n o p o r t a r c i i n C o p 3 0 a f a r e u n a v e r i f i c a r i s p e t t o a q u e l l i c h e e r a n o g l i o b i e t t i v i c h e c i e r a v a m o d a t i . D o b b i a m o d e f i n i r e a n c o r a a l i v e l l o e u r o p e o a n c h e g l i N d c p e r l a C o p 3 0 , s a r a n n o d e f i n i t i d a l v e r t i c e d e i l e a d e r l a s e t t i m a n a p r o s s i m a e p o i d a l v e r t i c e d e i m i n i s t r i d e l l ' A m b i e n t e n e i p r i m i g i o r n i d i n o v e m b r e . D o b b i a m o m a n t e n e r e l ' o b i e t t i v o f i n a l e e d o b b i a m o t r o v a r e i l p u n t o d i e q u i l i b r i o t r a i 2 0 0 P a e s i d e l m o n d o " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n a m a r g i n e d e l l ’ a p p u n t a m e n t o A d n k r o n o s Q & A , ' S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ' , q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " S e v a b e n e t r a o g g i e d o m a n i c h i u d i a m o l a q u e s t i o n e s u l l e a r e e i d o n e e e p o t r e b b e a n d a r e i n C d m l a p r o s s i m a s e t t i m a n a ; i l C d m a n c o r a n o n è s t a t o f i s s a t o m a i l d e c r e t o è p r a t i c a m e n t e c o m p l e t o " . S u l n u c l e a r e i l m i n i s t r o h a r i b a d i t o : " I n q u e s t a l e g i s l a t u r a d o b b i a m o d a r e i l q u a d r o g i u r i d i c o : p e r t a n t o l a l e g g e d e l e g a , s p e r o n e l g i r o d i 3 , 4 , 5 m e s i , u n a s p e r a n z a n o n v o g l i o m e t t e r e a s s o l u t a m e n t e v i n c o l i a l P a r l a m e n t o , e p o i n e i 1 2 m e s i s u c c e s s i v i l e n o r m e d i a t t u a z i o n e c h e d e v o n o v e d e r e l e p r o c e d u r e d i p e r m i t t i n g , l e v a l u t a z i o n i s u l l e t e c n o l o g i e , l ' a g e n z i a d i c o n t r o l l o , u n a g r a n d e f o r m a z i o n e e i s t r u z i o n e " .