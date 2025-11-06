R i o d e J a n e i r o , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n c a p a c i t à d i l i m i t a r e l ' a u m e n t o d e l l a t e m p e r a t u r a g l o b a l e a 1 , 5 g r a d i è u n " f a l l i m e n t o m o r a l e e u n a n e g l i g e n z a m o r t a l e " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e d u r a n t e l a s e s s i o n e d i a p e r t u r a d e l v e r t i c e s u l c l i m a C o p 3 0 n e l l a c i t t à b r a s i l i a n a d i B e l é m . A n t ó n i o G u t e r r e s h a a f f e r m a t o c h e a n c h e u n s u p e r a m e n t o t e m p o r a n e o p o t r e b b e " s c a t e n a r e u n a d i s t r u z i o n e e c o s t i b e n m a g g i o r i p e r o g n i n a z i o n e . P o t r e b b e s p i n g e r e g l i e c o s i s t e m i o l t r e p u n t i d i n o n r i t o r n o c a t a s t r o f i c i e i r r e v e r s i b i l i , e s p o r r e m i l i a r d i d i p e r s o n e a c o n d i z i o n i i n v i v i b i l i e a m p l i f i c a r e l e m i n a c c e a l l a p a c e e a l l a s i c u r e z z a " . G u t e r r e s h a a g g i u n t o c h e g l i s f o r z i p e r s t a b i l i z z a r e i l c l i m a s o n o s t a t i o s t a c o l a t i d a l l e a z i e n d e d i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i c h e s t a n n o " i n g a n n a n d o l ' o p i n i o n e p u b b l i c a e o s t a c o l a n d o i l p r o g r e s s o " . P a r l a n d o a i c a p i d i s t a t o d i o l t r e 3 0 n a z i o n i , G u t e r r e s h a d e f i n i t o l ' o b i e t t i v o d i l i m i t a r e l ' a u m e n t o d e l r i s c a l d a m e n t o g l o b a l e a 1 , 5 g r a d i r i s p e t t o a i l i v e l l i p r e i n d u s t r i a l i u n a " l i n e a r o s s a " p e r u n p i a n e t a a b i t a b i l e e h a e s o r t a t o a r e a l i z z a r e u n " c a m b i a m e n t o d i p a r a d i g m a f o n d a m e n t a l e " i n m o d o d a r i d u r r e a l m i n i m o g l i e f f e t t i d e l s u p e r a m e n t o . " O g n i f r a z i o n e d i g r a d o i n p i ù s i g n i f i c a p i ù f a m e , p i ù s f o l l a m e n t i , p i ù d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e e p i ù v i t e e d e c o s i s t e m i p e r s i . O g n i a n n o s o p r a 1 , 5 g r a d i c o l p i r à d u r a m e n t e l e e c o n o m i e , a c u i r à l e d i s u g u a g l i a n z e e i n f l i g g e r à d a n n i i r r e v e r s i b i l i , c o n i p a e s i i n v i a d i s v i l u p p o c h e h a n n o c o n t r i b u i t o m e n o a c a u s a r l o a e s s e r e c o l p i t i p i ù d u r a m e n t e . Q u e s t a n o n è s o l i d a r i e t à . È f a l l i m e n t o m o r a l e e n e g l i g e n z a m o r t a l e " , h a a f f e r m a t o . G u t e r r e s h a a f f e r m a t o c h e l e i n d u s t r i e d e l p e t r o l i o , d e l g a s e d e l c a r b o n e s t a n n o o s t a c o l a n d o i l c a m b i a m e n t o . N e l l a s u a c r i t i c a p i ù f e r o c e , h a a f f e r m a t o c h e q u e s t e a z i e n d e d i s p o n g o n o d i i n g e n t i s u s s i d i e s o s t e g n o p o l i t i c o , e l i u s a n o a s c a p i t o d i t u t t i g l i a l t r i . " S p e n d e r e m i l i a r d i i n a t t i v i t à d i l o b b y i n g , i n g a n n a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a e o s t a c o l a r e i l p r o g r e s s o . Q u e s t o n o n è s o l o m i o p e . È a u t o d i s t r u t t i v o . S c o m m e t t e r e s u i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i è u n a s c o m m e s s a c o n t r o l ' u m a n i t à e c o n t r o l e v o s t r e s t e s s e e c o n o m i e . O g n i d o l l a r o i n v e s t i t o i n s u s s i d i p e r i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i è u n d o l l a r o d i s t o l t o d a l l a n o s t r a s a l u t e e d a l n o s t r o f u t u r o c o m u n e " , h a a f f e r m a t o .