R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a r i f o r m a d e l l a c i t t a d i n a n z a a p p r o v a t a c o n u n a i n s p i e g a b i l e p r o c e d u r a d i u r g e n z a a m a g g i o s c o r s o d e t e r m i n a u n a t e m p e s t a p e r f e t t a . L ’ I t a l i a r e s p i n g e l e p e r s o n e d i o r i g i n e e s a n g u e i t a l i a n o , i n u n c o n t e s t o d e m o g r a f i c o c h e a n t i c i p a u n f u t u r o d o v e g l i i t a l i a n i s a r e m m o s o l o n e i l i b r i d i s t o r i a . L i m i t a d r a s t i c a m e n t e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a c i t t a d i n a n z a a l l ’ e s t e r o , p r o d u c e n d o d i s c r i m i n a z i o n i i n a c c e t t a b i l i p e r s i n o a l l ’ i n t e r n o d i u n a s t e s s a f a m i g l i a , d o v e d u e f r a t e l l i , n a t i d a g l i s t e s s i g e n i t o r i , p o s s o n o n o n e s s e r e e n t r a m b i r i c o n o s c i u t i i t a l i a n i . I m p e d i s c e , i n o l t r e , a c h i h a u n ’ a l t r a c i t t a d i n a n z a d i p o t e r c h i e d e r e a n c h e q u e l l a i t a l i a n a , i n s o m m a u n o s t o p a l l a d o p p i a c i t t a d i n a n z a c h e è u n a n o v i t à i n s e r i t a n e l n o s t r o o r d i n a m e n t o d a v v e r o i n s o s t e n i b i l e ” . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l M a i e e d e x s o t t o s e g r e t a r i o a g l i E s t e r i , R i c a r d o M e r l o , p r e s e n t a n d o a l l a C a m e r a , i n s i e m e c o n i l d e p u t a t o F r a n c o T i r e l l i e i l s e n a t o r e M a r i o A l e j a n d r o B o r g h e s e , l a p r o p o s t a d i m o d i f i c a d e l d e c r e t o l e g g e 3 6 d e l 2 8 m a r z o 2 0 2 5 c o n v e r t i t o n e l l a l e g g e 7 4 d e l 2 3 m a g g i o 2 0 2 5 . “ C ’ è p o i u n ’ a l t r a q u e s t i o n e n o n d i p o c a p o r t a t a - h a n n o a g g i u n t o i t r e e s p o n e n t i d e l M a i e - c h i h a i d e a t o l a r i f o r m a n o n h a t e n u t o n e l l a g i u s t a c o n s i d e r a z i o n e c h e l ’ I t a l i a è t r a l e n a z i o n i a l m o n d o c o n u n a c r i s i d e m o g r a f i c a m o l t o p r e o c c u p a n t e . S e c o n d o s t i m e a t t e n d i b i l i , n e l 2 0 8 0 g l i i t a l i a n i c h e v i v o n o i n p a t r i a s a r a n n o a p p e n a 4 5 m i l i o n i e v i a v i a f r a 3 0 0 a n n i s i a r r i v e r à a 2 0 m i l i o n i . S o n o d a t i d r a m m a t i c i , a v r e m o i n I t a l i a p r o b a b i l m e n t e u n a s o c i e t à m u l t i e t n i c a c o n p o c h i i t a l i a n i . D a q u i l a n o s t r a d e t e r m i n a z i o n e - h a n n o s p i e g a t o - d i p r e s e n t a r e u n a p r o p o s t a d i l e g g e i n P a r l a m e n t o , p r i m o f i r m a t a r i o F r a n c o T i r e l l i a l l a C a m e r a e M a r i o A l e j a n d r o B o r g h e s e a l S e n a t o . U n a p r o p o s t a e q u i l i b r a t a , a p e r t a a l c o n t r i b u t o d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e " . " I n e s s a s i p r e v e d e , n e l r i s p e t t o d e l p r i n c i p i o d e l l o i u s s a n g u i n i s e n e l q u a d r o d e i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i d i u g u a g l i a n z a , d i n o n r e t r o a t t i v i t à e c o e s i o n e n a z i o n a l e , d i r i p r i s t i n a r e i l d i r i t t o d i a c q u i s i z i o n e d e l l a c i t t a d i n a n z a i t a l i a n a p e r d i s c e n d e n z a , g a r a n t e n d o n e l c o n t e m p o u n e f f e t t i v o l e g a m e l i n g u i s t i c o e c u l t u r a l e c o n i l n o s t r o P a e s e . V e n g o n o i n c l u s i i p r o n i p o t i e d i s c e n d e n t i u l t e r i o r i d i c i t t a d i n i i t a l i a n i a c o n d i z i o n e c h e d i m o s t r i n o u n a a d e g u a t a c o n o s c e n z a d e l l a l i n g u a i t a l i a n a ( l i v e l l o B 1 d e l Q u a d r o c o m u n e e u r o p e o ) . N o n n a s c o n d i a m o – h a n n o c o n c l u s o – c h e u n a r i f o r m a d e l l a c i t t a d i n a n z a a d i s t a n z a d i 3 3 a n n i d a l l a l e g g e d e l ’ 9 2 s e r v i s s e m a q u e l l a a p p r o v a t a è d e v a s t a n t e e v a a s s o l u t a m e n t e r i v i s t a ” .