R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o u t i l i z z a r e l a f o r z a d e l r e f e r e n d u m c i t t a d i n a n z a p e r o t t e n e r e c h e s u l t a v o l o p r o g r a m m a t i c o d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a c i s i a c o n c h i a r e z z a i l t e m a d i u n a r i f o r m a d e l l a c i t t a d i n a n z a . O g g i c ’ è u n a l e g g e a p r i m a f i r m a d e l l a d e p u t a t a P d B a k k a l i : a m e v a b e n i s s i m o , d o v r e m m o i m p o r r e g i à o g g i l ’ i n i z i o d e l l a d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e c o m e f o r z e d i o p p o s i z i o n e . S e t u t t e l o v o l e s s e r o , c i r i u s c i r e m m o . P e r c h é n o n p o s s i a m o a s p e t t a r e d i a v e r e l a m a g g i o r a n z a , m a d o b b i a m o i n i z i a r e d a o r a a p a r l a r e a l l a t e s t a e a i c u o r i d e l l e p e r s o n e ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , i n t e r v e n e n d o a l F e s t i v a l d e l l a P a r t e c i p a z i o n e i n c o r s o a B o l o g n a .