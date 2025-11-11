R o m a , 1 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " D a l r e t r o s c e n a d i G i o v a n n a V i t a l e u s c i t o s t a m a t t i n a s u R e p u b b l i c a s i p a l e s a q u a n t o g i à e r a c h i a r o : i l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a d e l G o v e r n o M e l o n i è i l p e g g i o r n e m i c o d e l C i n e m a I t a l i a n o . A l l o s t e s s o m o d o d i c o m e e r a s u c c e s s o c o n S a n g i u l i a n o , è l o s t e s s o M i n i s t e r o g u i d a t o d a G i u l i a d a v e r c h i e s t o i t a g l i a l s e t t o r e , a d d i r i t t u r a p i ù p e s a n t i d i q u e l l i d e v a s t a n t i c h e s o n o n e r o s u b i a n c o i n L e g g e d i B i l a n c i o " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d F r a n c e s c o V e r d u c c i , d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l S e n a t o . " T a g l i c h e u c c i d e r a n n o i l C i n e m a i t a l i a n o , c h e c o s t e r a n n o m i g l i a i a d i p o s t i d i l a v o r o e a v r a n n o u n a p e s a n t e r i p e r c u s s i o n e n e g a t i v a s u l n o s t r o P I L , s u l n o s t r o m a d e i n I t a l y , s u l l a i m m a g i n e d e l l ' I t a l i a n e l m o n d o . È v e r a m e n t e a s s u r d o c h e s i s v o l g a n o i n q u e s t e o r e t a v o l i a l M i n i s t e r o p e r r e c u p e r a r e a p a r o l e t a g l i c h e n e i f a t t i i l M i n i s t e r o s t e s s o d i G i u l i e B o r g o n z o n i h a a v a l l a t o " , p r o s e g u e . " L ' u n i c o m o d o d i s a n a r e q u e s t o a s s u r d o i n t e n t o p u n i t i v o d e l G o v e r n o M e l o n i c o n t r o u n s e t t o r e d e c i s i v o p e r l a n o s t r a e c o n o m i a e p e r i l n o s t r o p l u r a l i s m o c u l t u r a l e è r i p r i s t i n a r e p e r i n t e r o i l f o n d o p e r C i n e m a e A u d i o v i s i v o , s e n z a p a t e t i c h e e i n a c c e t t a b i l i s c a p p a t o i e ” , c o n c l u d e V e r d u c c i .