R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o s t a e m e r g e n d o i n t o r n o a C i n e c i t t à i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e s e r i a e s e v e r a d a p a r t e d e l g o v e r n o : G i u l i f a c c i a i m m e d i a t a m e n t e c h i a r e z z a . N o n è p i ù t e m p o d i s c a r i c a r e r e s p o n s a b i l i t à s u g o v e r n i p a s s a t i o d i p i e g a r e a p r o p a g a n d a p o l i t i c a l e c r i t i c i t à l e g a t e a l t a x c r e d i t s u c u i i n p i ù o c c a s i o n i a b b i a m o c h i e s t o u n a r i f l e s s i o n e s u l n e c e s s a r i o r a f f o r z a m e n t o d e l l e m o d a l i t à d i c o n t r o l l o d a p a r t e M i c ” . C o s ì i n u n a n o t a i l d e m o c r a t i c o M a t t e o O r f i n i c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e c u l t u r a d e l l a C a m e r a . “ S e v e n i s s e r o c o n f e r m a t e l e n o t i z i e d i f f u s e d a g l i o r g a n i d i s t a m p a - p r o s e g u e O r f i n i - c i t r o v e r e m m o d i f r o n t e n o n a s e m p l i c i e r r o r i d i g e s t i o n e , m a a p r a t i c h e c h e e s u l a n o d a l l e r e g o l e e d a i p r i n c i p i d i t r a s p a r e n z a " . " C i n e c i t t à r a p p r e s e n t a i l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ i n d u s t r i a c i n e m a t o g r a f i c a e a u d i o v i s i v a i t a l i a n a e n o n p u ò p e r m e t t e r s i v e r t i c i c h e , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , a b b i a n o a b u s a t o d e l p r o p r i o r u o l o . È i n d i s p e n s a b i l e f a r e p i e n a l u c e , s e n z a r e t i c e n z e n é p r o t e z i o n i d i p a r t e . C i a u g u r i a m o c h e c e s s i n o s u b i t o l e l o t t e i n t e r n e a l l a m a g g i o r a n z a , c h e h a n n o t r a s f o r m a t o u n s e t t o r e s t r a t e g i c o i n t e r r e n o d i s c o n t r o p o l i t i c o . L ’ i n d u s t r i a c i n e m a t o g r a f i c a i t a l i a n a h a b i s o g n o d i s t a b i l i t à , a u t o n o m i a e u n a v i s i o n e i n d u s t r i a l e s e r i a , n o n d i s t r u m e n t a l i z z a z i o n i c i n i c h e e c a m p a g n e d i o c c u p a z i o n e . S e r v e u n c a m b i o d i p a s s o i m m e d i a t o , n e l l ’ i n t e r e s s e e s c l u s i v o d e l P a e s e e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a : G i u l i e B o r g o n z o n i n e p r e n d a n o a t t o ” , c o n c l u d e O r f i n i c o m m e n t a n d o l e n o t i z i e s t a m p a r e l a t i v e a u n a i n d a g i n e d e l l a P r o c u r a d i R o m a s u l r u o l o e l e m o d a l i t à d i f i n a n z i a m e n t o d e l l a s o c i e t à d i p r o d u z i o n e c i n e m a t o g r a f i c a c h e f a c a p o a l l ’ a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i C i n e c i t t à .