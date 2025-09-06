R o m a , ( A d n k r o n o s ) - " S i s t a c r e a n d o n o n t a n t o u n n u o v o o r d i n e m o n d i a l e s e n z a l ' O c c i d e n t e , m a u n n u o v o d i s o r d i n e m o n d i a l e c h e i n q u a l c h e m o d o è c a u s a t o d a l l e s c e l t e s b a g l i a t e d e l l ' O c c i d e n t e " . L o h a a f f e r m a t o M a t t e o R e n z i , o s p i t e d i ' A g e n d a ' s u S k y T g 2 4 . " S e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a n o n a v e s s e r o f a t t o u n a f o l l e p o l i t i c a s u i d a z i - h a r i c o r d a t o l ' e x p r e m i e r r i f e r e n d o s i a l l ' i n c o n t r o d i P e c h i n o d e i g i o r n i s c o r s i - l ' I n d i a n o n s a r e b b e i n q u e l l a f o t o . G l i e r r o r i d e l l ' E u r o p a , a c o m i n c i a r e d a g l i e r r o r i d i q u e l l a f i n t a s t a t i s t a e v e r a b u r o c r a t e c h e r i s p o n d e a l n o m e d i U r s u l a V o n d e r L e y e n , c o n l ' i d e o l o g i c o g r e e n d e a l , l ' a t t o p i ù i d i o t a c h e l ' E u r o p a p o t e s s e f a r e " , h a n n o c o n s e g n a t o " a l l a C i n a u n p o t e r e e c o n o m i c o c h e l a C i n a a v r e b b e c o m u n q u e c e r c a t o d i p r e n d e r e , m a c h e è s t a t o c o n s e g n a t o c o n u n g e n t i l e c a d e a u " . " S e l ' O c c i d e n t e d o r m e o f a e r r o r i , è e v i d e n t e c h e d a l l ' a l t r a p a r t e d e l m o n d o n o n d o r m o n o , P u t i n , X i X i J i n p i n g e M o d i s o n o t r e m i l i a r d i d i p e r s o n e " .