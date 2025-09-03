R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n z a d i M a s s i m o D ’ A l e m a , e x m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , a l l a p a r a t a m i l i t a r e d i P e c h i n o , l a s c i a d a v v e r o s c o n c e r t a t i e s e n z a p a r o l e . C a p i a m o e c o m p r e n d i a m o c h e i l s u o c u o r e b a t t a s e m p r e l ì , m a c h e u n e x p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p a r t e c i p i a d u n e v e n t o d e l g e n e r e è l a d i m o s t r a z i o n e c h e l a s i n i s t r a o r m a i s a e s s e r e e u r o p e i s t a e a n t i e u r o p e i s t a n e l g i r o d i u n b r e v e p a s s o d i v a l z e r ” . C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a .