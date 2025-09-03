R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a c h e u n e x p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n o , M a s s i m o D ’ A l e m a , a b b i a p a r t e c i p a t o o g g i a l l a p a r a t a m i l i t a r e a P e c h i n o d i X i J i n p i n g i n s i e m e a l d i t t a t o r e n o r d c o r e a n o K i m J o n g u n e a l p r e s i d e n t e d e l l a R u s s i a , V l a d i m i r P u t i n " . L o d i c h i a r a i l c a p o g r u p p o d e i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , G a l e a z z o B i g n a m i . " E ’ i n a c c e t t a b i l e l a s u a p r e s e n z a l ì , s p e c i e i n u n m o m e n t o i n c u i l ’ O c c i d e n t e , c h e G i o r g i a M e l o n i s t a f a t i c o s a m e n t e c e r c a n d o d i t e n e r e u n i t o , v i e n e a p e r t a m e n t e s f i d a t o d a q u e s t i t r e l e a d e r a u t o c r a t i , c h e a d d i r i t t u r a p r o p o n g o n o u n n u o v o o r d i n e m o n d i a l e b a s a t o s u v a l o r i b e n l o n t a n i d a l l a l i b e r t à , d a l l a d e m o c r a z i a e d a l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i . L a s i n i s t r a e d E l l y S c h l e i n , c h e n o n p e r d o n o o c c a s i o n e d i f a r c i l a l e z i o n e c o n t r o l e p r e s u n t e d e r i v e a u t o r i t a r i e e i l p o p u l i s m o n o n h a n n o p r o p r i o n u l l a d a d i r e ? N o n t r o v a i n a c c e t t a b i l e c h e M a s s i m o D ’ A l e m a f o s s e l ì ? ” .