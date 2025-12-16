B a r i , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a ( S i g o ) " r i f l e t t e l e t r e a n i m e c h e c a r a t t e r i z z a n o l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a : q u e l l a o s p e d a l i e r a , q u e l l a u n i v e r s i t a r i a e q u e l l a c o n s u l t o r i a l e . L a c o m p o n e n t e u n i v e r s i t a r i a h a c o m e o b i e t t i v o c e n t r a l e l ' a g g i o r n a m e n t o c o n t i n u o d e l l a f o r m a z i o n e , c h e d e v e p o i t r a d u r s i n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . O g g i , n e l l e s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e , e s i s t e u n a f o r t e i n t e g r a z i o n e t r a l ' i n s e g n a m e n t o t e o r i c o e l ' a t t i v i t à f o r m a t i v a s u l c a m p o . U n m o d e l l o c h e , n e l c a s o d e l l ' u n i v e r s i t à d i B a r i , s i s v i l u p p a n o n s o l o a l p o l i c l i n i c o , s e d e p r i n c i p a l e , m a a n c h e a t t r a v e r s o u n a r e t e o s p e d a l i e r a a t t i v a d a d i v e r s i a n n i " . L o h a s o t t o l i n e a t o E t t o r e C i c i n e l l i , d i r e t t o r e d e l l a P r i m a C l i n i c a O s t e t r i c a e G i n e c o l o g i c a d e l P o l i c l i n i c o d i B a r i , i n t e r v e n e n d o a l 1 0 0 e s i m o C o n g r e s s o d e l l a S i g o , p r o m o s s o i n s i e m e a d A o g o i , A g u i e A g i t e , i n c o r s o a B a r i . I l c o n g r e s s o n a z i o n a l e " a f f r o n t a t u t t i g l i a m b i t i d e l l a s p e c i a l i t à e d e d i c a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a f o r m a z i o n e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i - s o t t o l i n e a C i c i n e l l i - L a p r i m a g i o r n a t a , a d e s e m p i o , è s t a t a i n t e r a m e n t e r i s e r v a t a a c o r s i p r a t i c i p e n s a t i p e r i g i o v a n i m e d i c i e p e r g l i s p e c i a l i z z a n d i , c h e h a n n o p o t u t o a f f i a n c a r e a l l a t e o r i a e s e r c i t a z i o n i c o n s i m u l a t o r i , p e r a p p l i c a r e c o n c r e t a m e n t e q u a n t o a p p r e s o " . I l c o n g r e s s o S i g o " r a p p r e s e n t a q u i n d i u n ' i m p o r t a n t e o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e c r e s c i t a , r a f f o r z a n d o i l l e g a m e t r a l a r e t e o s p e d a l i e r a , i l m o n d o u n i v e r s i t a r i o e l ' a t t i v i t à a m b u l a t o r i a l e , q u e s t ' u l t i m a i n d i r e t t o c o n t a t t o c o n i l t e r r i t o r i o " , c o n c l u d e .