R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " U n o d e i t e m i p i ù i m p o r t a n t i c h e s o n o s t a t i t r a t t a t i n e l c o r s o d e l 9 8 e s i m o C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a è s e n z a d u b b i o l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a " . C o s ì V i n c e n z o F i c a r r a , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e d e l l a S i u , i l l u s t r a l e u l t i m e n o v i t à d e l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a , t r a g l i a r g o m e n t i p i ù d i b a t t u t i t r a g l i s p e c i a l i s t i a l l ' e v e n t o n a z i o n a l e i n c o r s o a S o r r e n t o . " O g g i l a c h i r u r g i a r o b o t i c a r a p p r e s e n t a l a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a c h i r u r g i a m i n i - i n v a s i v a e d è a p p l i c a b i l e n e l l a t e r a p i a d i n u m e r o s i s s i m e p a t o l o g i e u r o l o g i c h e - s p i e g a F i c a r r a - U n o d e i p u n t i n e g a t i v i p u ò e s s e r e r a p p r e s e n t a t o d a l s u o c o s t o , t e o r i c a m e n t e p i ù a l t o r i s p e t t o a l l a c h i r u r g i a ' o p e n ' , m a c i s o n o s i c u r a m e n t e d e l l e e v i d e n z e c h e l a c h i r u r g i a r o b o t i c a p o s s a r i d u r r e l e d e g e n z e o s p e d a l i e r e , a n c h e i c o s t i i n d i r e t t i e , s o s t a n z i a l m e n t e , d i v e n t a r e d i f a t t o s o s t e n i b i l e p e r i l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o . A l l o s t e s s o t e m p o - a g g i u n g e - r i t e n i a m o c h e n o n s i a c o r r e t t o p o t e r r i n u n c i a r e a u n a c h i r u r g i a m i n i - i n v a s i v a c o s ì d i p r e c i s i o n e q u a l e è l a c h i r u r g i a r o b o t i c a . L a s f i d a p e r i l f u t u r o - c o n c l u d e - è c o l l e g a r e l ' e f f i c i e n z a e l ' e f f i c a c i a d e l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a c o n l a s u a s o s t e n i b i l i t à n e l l ' a m b i t o d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o " .