R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o g g i n e l l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a è g i à u n f a t t o r e m o l t o i m p o r t a n t e p e r t u t t o q u e l l o c h e r i g u a r d a l a f a s e d i r i c e r c a e s v i l u p p o d i u n f a r m a c o . A b b i a m o a u m e n t a t o m o l t o l e p e r c e n t u a l i d i s u c c e s s o d e l l a s c e l t a d e l l e m o l e c o l e c a n d i d a t e a d e n t r a r e s u l m e r c a t o , v e l o c i z z a n d o a n c h e i l p r o c e s s o d i r i c e r c a e s v i l u p p o c h e è s e m p r e s t a t o l u n g o e i n c e r t o . R i m a n e t u t t o i l r e s t o d e l l a c a t e n a d e l v a l o r e , d a l l a ' s u p p l y c h a i n ' " , l a c a t e n a d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o , " a l l a p a r t e d i p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d i e f f i c i e n z a a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l e s t e s s e i n d u s t r i e , s u l l a q u a l e o g g i s i s t a a p r e n d o u n n u o v o c a n t i e r e e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e " . C o s ì F e d e r i c o C h i n n i , c o m p o n e n t e G i u n t a d i F a r m i n d u s t r i a , t r a g l i o s p i t i d e l c o n v e g n o d e l l ' A d n k r o n o s s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S u l f u t u r o d e l l ' I a s u c o s a s i d e v e p u n t a r e ? I l d i b a t t i t o è s p e s s o f o c a l i z z a t o s u l l a r e g o l a m e n t a z i o n e , m a n o n c ' è s o l o q u e l l ' a s p e t t o . " D a p a r t e d e l l ' i n d u s t r i a , a m i o p a r e r e - s p i e g a C h i n n i - u n o d e i t e m i f o n d a m e n t a l e è q u e l l o d i c o i n v o l g e r e l e p e r s o n e c o n u n a n a r r a t i v a c h i a r a . O g g i è m o l t o e v i d e n t e c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i a u n v a l o r e d i e f f i c i e n z a e d e f f i c a c i a p e r l e i m p r e s e , è u n p o ' m e n o c h i a r o p e r i l s i n g o l o d i p e n d e n t e c o s a s i g n i f i c h i . Q u i n d i a b b i a m o l ' o b b l i g o , p e r f a r l a d i v e n t a r e u n a f a t t o r e d i s u c c e s s o , d i s p i e g a r e a l l e p e r s o n e q u a l e s i a i l l o r o r u o l o i n u n c o n t e s t o c h e è p r o f o n d a m e n t e c a m b i a t o . E i l r u o l o è q u e l l o d i a u m e n t a r e l o l o r o p o t e n z a s u l l a v o r o , q u i n d i u n ' I a c h e n o n s o s t i t u i s c e , m a a u m e n t a l e p o s s i b i l i t à u m a n e " . D a l l a p a r t e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i l ' I a è v i s t a c o m e u n a g r a n d e c h a n c e d i a c c o r c i a r e i t e m p i p e r l ' a r r i v o d i n u o v i f a r m a c i , m a g a r i p e r m a l a t t i e r a r e c h e n o n h a n n o u n a c u r a . C ' è i l r i s c h i o c h e s i c r e i u n a f a l s a i l l u s i o n e ? " I o c r e d o c h e s i d e b b a p e n s a r e c h e l ' I a n o n è u n a i n t e l l i g e n z a , m a h a u n a d i m e n s i o n e a g e n t i c a ; a i u t e r à a m i g l i o r a r e a l c u n i p r o c e s s i , m a n o n è s a l v i f i c a . R e s t a u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à , p e r ò a b b i a m o u n a r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a c o l l e g a t a a i d a t i c o n t u t t o u n t e m a d i p r i v a c y d a c o n s i d e r a r e . M a - c o n c l u d e - p i ù m e t t i a m o a f a t t o r e c o m u n e i d a t i e p i ù r i u s c i r e m o a d a v e r e r i s p o s t e p r e c i s e e u n a r i c e r c a c a p a c e d i t r o v a r e m o l e c o l e e f f i c a c i a n c h e p e r m a l a t t i e o g g i n o n c u r a b i l i " .