R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D i b a s e c r e d o c h e i f i g l i s i l e v i n o a u n a f a m i g l i a s o l o i n c o n d i z i o n i d i e s t r e m o p e r i c o l o , s e n o n r i c e v o n o l e c u r e n e c e s s a r i e , u n ' e d u c a z i o n e n e c e s s a r i a o a p p u n t o s e s i t r o v a n o i n p e r i c o l o . Q u e s t o è i l p r i n c i p i o , p e r ò i o n o n s o d i r e s e s i r i s c o n t r a n o q u e s t i e l e m e n t i n e l c a s o i n q u e s t i o n e " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a s u l c a s o d e l l a f a m i g l i a n e l b o s c o i n A b r u z z o , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . " N o n c o m m e n t o c a s i d i c r o n a c a d i c u i i c o n f i n i n o n s o n o c h i a r i , n o n l ’ h o f a t t o s u G a r l a s c o n é s u B i b b i a n o . N o n c r e d o s i a c o m p i t o d e i p o l i t i c i i n t e r v e n i r e q u a n d o n o n s i c o n o s c o n o g l i e l e m e n t i " , c o n c l u d e .