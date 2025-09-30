R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l r a p p o r t o t r a l e p e r s o n e e i l m o n d o m e t a f i s i c o s t a a s s u m e n d o u n r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l e n o s t r e v i t e , s i a p r i v a t e s i a p r o f e s s i o n a l i . Q u e s t o a m b i t o o f f r e e n o r m i o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p e r l e o r g a n i z z a z i o n i , c h e p o s s o n o t r a r n e s i g n i f i c a t i v i v a n t a g g i d i b u s i n e s s n e l m o m e n t o i n c u i r i e s c o n o a r i s p o n d e r e a i n u o v i c r i t e r i d i e t i c a , s i c u r e z z a e s o s t e n i b i l i t à c h e o g g i g u i d a n o l e s c e l t e e l e i n t e r a z i o n i d e g l i i n d i v i d u i . I n u n o s c e n a r i o c a r a t t e r i z z a t o d a l l ’ e m e r g e r e d i n u o v e i n t e l l i g e n z e e d a s p a z i d i g i t a l i i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , l e a z i e n d e s o n o c h i a m a t e a r i p e n s a r e i l p r o p r i o a p p r o c c i o p e r r e s t a r e c o m p e t i t i v e e r i l e v a n t i . Q u e s t o è i l p r i n c i p a l e m e s s a g g i o c h e e m e r g e d a C h a n g e U p , l ’ i m p o r t a n t e e v e n t o a n n u a l e d e d i c a t o a l l a b u s i n e s s c o m m u n i t y i t a l i a n a d i A r c h i v a G r o u p , a z i e n d a p u n t o d i r i f e r i m e n t o d a o l t r e 2 5 a n n i p e r l o s v i l u p p o d i s e r v i z i d i g i t a l i i n o u t s o u r c i n g e p e r l a c o n s u l e n z a s p e c i a l i z z a t a i n t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . C o n i l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i V e r o n a , A n d a f s e z i o n e N o r d E s t e U n i n f o , C h a n g e U p è s t a t o s u p p o r t a t o d a g l i s p o n s o r F i d e s , O m n y s e M w d . L ’ e v e n t o s i è s v o l t o a l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i V e r o n a e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 3 0 0 d e c i s o r i a z i e n d a l i . D u r a n t e l a s e s s i o n e p l e n a r i a s i s o n o a l t e r n a t i , s o t t o l a g u i d a d e l l a c o n d u t t r i c e L a v i n a S p i n g a r d i , p e r s o n a g g i d i a s s o l u t o s p e s s o r e c o m e G i u l i a G a s p a r i n i ( C o u n t r y L e a d e r A w s I t a l i a ) , A l e s s i o P e n n a s i l i c o ( m e m b r o d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d i C l u s i t ) , G i o r g i o F o n t a n a ( G e n e r a l m a n a g e r d e l l a D i v i s i o n e C l i m a t i z z a z i o n e d i M i t s u b i s h i E l e c t r i c I t a l i a ) , W a l t e r R i v i e r a ( A i A d v i s o r a n d E d u c a t o r , e x A i T e c h n i c a l d i r e c t o r d i I n t e l ) , B e n e d e t t o S a n t a c r o c e ( a v v o c a t o t r i b u t a r i s t a e d o c e n t e ) , D o m e n i c o S q u i l l a c e ( I b m T e c h n i c a l R e l a t i o n s E x e c u t i v e - p r e s i d e n t e U n i n f o ) , M a t t e o M e l c h i o r r i ( H e a d o f C u l t u r e , T r a n s f o r m a t i o n & E n g a g e m e n t d e l G r u p p o S w i s s c o m ) , M i c h e l e R i n a l d i ( H u m a n R e s o u r c e s a n d O r g a n i z a t i o n d i r e c t o r L e v o n i ) . C h a n g e U p , g i u n t o a l l a s u a q u i n t a e d i z i o n e , è o r m a i u n b r a n d r i c o n o s c i u t o t r a i p r i n c i p a l i e v e n t i d e d i c a t i a l l a b u s i n e s s c o m m u n i t y i t a l i a n a e s i g n i f i c a l e t t e r a l m e n t e c a m b i a r e m a r c i a . È u n i n v i t o a l l ’ a z i o n e i n u n m o n d o c h e a c c e l e r a i l c a m b i a m e n t o . “ P e r A r c h i v a C h a n g e U p è u n n o n l u o g o , u n ’ u t o p i a c h e p o n e n u o v i o b i e t t i v i , u n r i f e r i m e n t o c h e d e t e r m i n a i l l i v e l l o d i q u a l i t à c h e l a n o s t r a c o m u n i t à a z i e n d a l e v u o l e p o r t a r e c o m e v a l o r e a l m e r c a t o . A l l a s u a q u i n t a e d i z i o n e C h a n g e U p h a c o i n v o l t o i n m o d o a t t i v o i m a n a g e r d i a z i e n d e c o m e : A w s , S w i s s c o m , M i t s u b i s h i E l e c t r i c , E n i P l e n i t u d e , F a s t w e b , M a p e i , L e v o n i , P e t r o n a s , E r i d i a n a , A p o C o n e r p o , G i a c o m i n i , T e a , C i v , D B G r o u p , R i t t a l , o g n u n o c o n u n ’ e s p e r i e n z a e u n p u n t o d i v i s t a c h e a r r i c c h i s c e l a n o s t r a v i s i o n e d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e ” , a f f e r m a L o r i s M a r c h i o r i , C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n d i r e c t o r d i A r c h i v a G r o u p . ” Q u e s t o è i l l i v e l l o d i q u a l i t à c h e v o g l i a m o p o r t a r e a l m e r c a t o a s s i e m e a l l a p r o m e s s a c h e f a c c i a m o a g l i o l t r e 2 . 0 0 0 c l i e n t i d e l g r u p p o : l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e r i g u a r d a t u t t i e c o r r e v e l o c e , c r e a r e u n a c u l t u r a d e l c a m b i a m e n t o c i p e r m e t t e d i a n t i c i p a r e l e e v o l u z i o n i e d e s s e r e a l f i a n c o d e i n o s t r i c l i e n t i n e l m o m e n t o d e l b i s o g n o c o n l a g i u s t a s o l u z i o n e ” , a g g i u n g e . I n s e g u i t o a l l a s e s s i o n e p l e n a r i a , C h a n g e U p h a p r o p o s t o 9 X p e r i e n c e , c o n i n t e r v e n t i v e r t i c a l i s u i t e m i c h i a v e d i A r c h i v a G r o u p . E c c o l e n e l d e t t a g l i o . - A g I D . D i g i t a l C o m p l i a n c e & I n t e l l i g e n t D o c u m e n t M a n a g e m e n t . I l d o c u m e n t o i n f o r m a t i c o o l t r e l a n o r m a : u n ’ e s p e r i e n z a c o n c r e t a g u i d a t a d a g l i e s p e r t i d i M a x w e l l ( p a r t o f A r c h i v a G r o u p ) c o n u n c a m p i o n e d i o l t r e 1 0 0 a z i e n d e c h e h a n n o i n t r a p r e s o c o n s u c c e s s o i l p r o p r i o p e r c o r s o d i D i g i t a l T r a n s i t i o n , a f f r o n t a n d o l e s f i d e d e l l a c o m p l i a n c e e d e l l a g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e i d o c u m e n t i . - C h e c k e r . A u d i t P r o c e s s D i g i t i z a t i o n . G l i e s p e r t i d i M i t r i c ( p a r t o f A r c h i v a G r o u p ) e i p r o f e s s i o n i s t i d i a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i a z i e n d e i t a l i a n e h a n n o c o n d i v i s o e s p e r i e n z e d i s u c c e s s o n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i d i c o n t r o l l o . - D o g a n e & C e s s i o n i I n t r a - U e . E U C u s t o m s U n i o n . N e l c o n t e s t o d e l l e o p e r a z i o n i t r a n s n a z i o n a l i , l a g e s t i o n e c o r r e t t a d e l l e c e s s i o n i i n t r a c o m u n i t a r i e , d e i d o c u m e n t i d i t r a s p o r t o e d e g l i a d e m p i m e n t i d o g a n a l i è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e l a c o m p l i a n c e I v a e m a n t e n e r e l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a . - H r & S a l e s . S k i l l s F i r s t A p p r o a c h & T e c h f o r M a n a g i n g C o m p l e x i t y . E s i s t o n o s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r l a g e s t i o n e d e i p r o c e s s i H r e S a l e s ? I n u n m o n d o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o o g n i a z i e n d a f a i c o n t i c o n l e p r o p r i e p e c u l i a r i t à e c o m p l e s s i t à c o m e e l e v a t o t u r n o v e r , d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e c o m p l e s s a , m o d e l l i d i v e n d i t a i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , d i f f i c o l t à n e l l a g e s t i o n e d e l r e c r u i t i n g , d e l t a l e n t o e d e i t e a m c o m p l e s s i c o m e q u e l l i d i v e n d i t a . - N I S 2 . I n f o r m a t i o n S e c u r i t y a n d M a n a g e m e n t R e s p o n s i b i l i t y . N I S 2 e D . l g s 1 3 8 / 2 0 2 4 r i d e f i n i s c o n o l a s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a p e r l e a z i e n d e , u n ’ i n e d i t a r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t a d e l m a n a g e m e n t e r e q u i s i t i s t r i n g e n t i p e r l a g e s t i o n e d e l r i s c h i o e l a g o v e r n a n c e d e i p r o c e s s i I t . I l n o n r i s p e t t o d e l l e n o r m a t i v e c o m p o r t a s a n z i o n i c o n i m p a t t i s i g n i f i c a t i v i s u l l e o p e r a z i o n i a z i e n d a l i . - P r o c u r e m e n t . D i g i t a l T e c h f o r S u p p l i e r & P r o c u r e m e n t P r o c e s s M a n a g e m e n t . C o m e l a d i g i t a l i z z a z i o n e s t a r i v o l u z i o n a n d o l a g e s t i o n e d e g l i a c q u i s t i e d e i f o r n i t o r i i n t r e a r e e c h i a v e c o m e l a q u a l i f i c a , g e s t i o n e e c o n t r o l l o d e i f o r n i t o r i e d e l l e f o r n i t u r e , l a g e s t i o n e d i g i t a l e d e i c o n t r a t t i e l a g e s t i o n e e n d - t o - e n d d e i p r o c e s s i a m m i n i s t r a t i v i d i a c q u i s t o ( r i c h i e s t e , o r d i n i , e c c . ) . - R e q u i r o . T u t t o c i ò c h e s e r v e i n u n u n i c o l u o g o d i g i t a l e . R e q u i r o è u n u n i c o a m b i e n t e d i g i t a l e d o v e è p o s s i b i l e g e s t i r e c o n f a c i l i t à t u t t e l e i n f o r m a z i o n i , i d o c u m e n t i e i p r o c e s s i a z i e n d a l i , o v u n q u e c i s i t r o v i e i n m u l t i c a n a l i t à . L ’ I n n o v a t i o n T e a m d i A r c h i v a G r o u p h a p r e s e n t a t o t u t t e l e n o v i t à d e l l a p i a t t a f o r m a . - S a p . S / 4 H a n a I n t e g r a t i o n & D d m : E n t e r p r i s e C o n t e n t a n d B u s i n e s s P r o c e s s M a n a g e m e n t . L a p r a c t i c e S a p A r c h i v a a r r i c c h i t a d a l l a n o v i t à D d m ( p a r t o f A r c h i v a G r o u p ) , h a p r e s e n t a t o o l t r e 4 0 a n n i d i e s p e r i e n z a n e l l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i S a p n a t i v e p e r l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d i d a t i e c o n t e n u t i a z i e n d a l i . - V i D A . I n t e r n a t i o n a l e - I n v o i c i n g & V a t R e v o l u t i o n . L ’ U n i o n e e u r o p e a s t a g u i d a n d o u n a r i v o l u z i o n e n e l l a f a t t u r a z i o n e e l e t t r o n i c a i n t r a e u , n e l d i g i t a l r e p o r t i n g c o n i m p a t t i s u l l a g e s t i o n e V a t . L e a z i e n d e s i t r o v a n o a d o v e r a f f r o n t a r e u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e n e i p r o c e s s i F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n , m e n t r e I t M a n a g e r e r e s p o n s a b i l i d e l l a c o m p l i a n c e d e v o n o a d a t t a r s i a l l e n u o v e s f i d e g l o b a l i .