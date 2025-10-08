B o l o g n a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C h a i n O n , i l d i g i t a l m a r k e t p l a c e i n t e r n a z i o n a l e c h e o p e r a n e l m e r c a t o d e l l e s p o n s o r i z z a z i o n i , a l l a r g a i l s u o m e r c a t o a l s e t t o r e p u b b l i c o a g g i u d i c a n d o s i l a g a r a e u r o p e a i n d e t t a d a l l a R e g i o n e V e n e t o p e r l a r e a l i z z a z i o n e , i l l a n c i o e l a g e s t i o n e d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e p r e v i s t a d a l l a l e g g e r e g i o n a l e 1 0 / 2 0 2 4 e f i n a l i z z a t a a l l ’ i n c o n t r o e a l l a g e s t i o n e d i p a r t n e r s h i p t r a e n t i l o c a l i e s o c i e t à b e n e f i t o i m p r e s e E n v i r o n m e n t a l , s o c i a l , g o v e r n a n c e ( E s g ) p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i a m b i e n t a l i , s o c i a l i , c u l t u r a l i o s p o r t i v i . " G r a z i e a l l a i n n o v a t i v a v i s i o n e d e l l a R e g i o n e , a l l a t e c n o l o g i a g a r a n t i t a d a C h a i n O n e a l l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e i s o g g e t t i c o i n v o l t i - s i r i f e r i s c e d a C h a i n O n - l a p i a t t a f o r m a p e r m e t t e r à i l d i a l o g o t r a r e a l t à t e r r i t o r i a l i e i m p r e s e a t t e n t e a t e m i E s g f a v o r e n d o l a t r a n s i z i o n e a d u n ’ e c o n o m i a s o s t e n i b i l e e g e n e r a n d o v a l o r e p a r t e c i p a t o i n m o d o t r a s p a r e n t e , e f f i c i e n t e e d e f f i c a c e " . " L a R e g i o n e V e n e t o - s i s o t t o l i n e a - è l a p r i m a i n I t a l i a a d o t a r s i d i u n a l e g g e f i n a l i z z a t a a f a v o r i r e l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o m e d i a n t e u n o s t r u m e n t o b a s a t o s u t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e , c o m e q u e l l e o f f e r t e d a C h a i n O n , c h e p e r m e t t o n o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s o c i e t à b e n e f i t ( c h e p e r s t a t u t o p e r s e g u o n o f i n a l i t à a b e n e f i c i o c o m u n e ) , i m p r e s e E s g ( c h e r e d i g o n o b i l a n c i d i s o s t e n i b i l i t à o e f f e t t u a n o i n v e s t i m e n t i E s g ) e p r o m o t o r i d i p r o g e t t i a b e n e f i c i o c o m u n e ( e n t i l o c a l i o p a r t n e r s h i p p u b b l i c o / p r i v a t o ) c o m e , a d e s e m p i o , i l d i s i n q u i n a m e n t o d i u n a c a v a d i s m e s s a o p p u r e l a c o s t r u z i o n e d i u n c e n t r o p e r l o s c r e e n i n g s a n i t a r i o o , a n c o r a , l ’ i n t e g r a z i o n e d i p e r s o n e c o n e s e n z a d i s a b i l i t à a t t r a v e r s o l o s p o r t o l a c u l t u r a " . L a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e d e l l a R e g i o n e , b a s a t a s u l l a t e c n o l o g i a C h a i n O n a p p o s i t a m e n t e c u s t o m i z z a t a , p e r m e t t e r à : l ’ i s c r i z i o n e a l r e g i s t r o r e g i o n a l e d e l l e s o c i e t à b e n e f i t e a l r e g i s t r o r e g i o n a l e d e l l e i m p r e s e E s g ; l ’ i s c r i z i o n e , r e a l i z z a t a d a e n t i l o c a l i e p a r t n e r s h i p e n t i l o c a l i / p r i v a t i , a l r e g i s t r o r e g i o n a l e d e i p r o g e t t i a b e n e f i c i o c o m u n e ; l ’ i n c o n t r o d i s i n t e r m e d i a t o t r a d o m a n d a e o f f e r t a p e r l a c r e a z i o n e d i p a r t n e r s h i p t r a i n v e s t i t o r i ( s o c i e t à b e n e f i t e i m p r e s e E s g ) e p r o m o t o r i d i p r o g e t t i a b e n e f i c i o c o m u n e c o n l a s o t t o s c r i z i o n e d i a c c o r d i d i g i t a l i s u b l o c k c h a i n ; l a v a l u t a z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e s o c i a l e c h e c i a s c u n p r o g e t t o a v r à r e a l i z z a t o . L a l e g g e r e g i o n a l e 1 0 / 2 4 e l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e d e n o m i n a t a V e n e x u s – V e n e t o B e n e f i c i o C o m u n e ( w w w . v e n e x u s . i t ) s o n o s t a t e p r e s e n t a t e d a R e g i o n e V e n e t o e A n c i V e n e t o l o s c o r s o 3 0 s e t t e m b r e n e l c o n v e g n o “ L a s f i d a d e l f u t u r o p e r i c o m u n i e l e i m p r e s e : i p r o g e t t i a b e n e f i c i o c o m u n e ” . “ C r e d i a m o c h e l ’ i n n o v a z i o n e p o s s a a v e r e u n i m p a t t o r e a l e s o l o q u a n d o d i a l o g a c o n i l t e r r i t o r i o - d i c h i a r a F e d e r i c o G a e t a n o , c o - f o u n d e r e p r e s i d e n t e d i C h a i n O n – S i a m o o r g o g l i o s i c h e C h a i n O n p o s s a c o n t r i b u i r e c o n l a p r o p r i a e s p e r i e n z a e t e c n o l o g i a a u n p r o g e t t o c o s ì i n n o v a t i v o p e r i l V e n e t o e p e r l ’ I t a l i a . L ’ a g g i u d i c a z i o n e d i q u e s t a g a r a è i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a s o l i d i t à d e l n o s t r o p r o g e t t o e u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o l a c r e a z i o n e d i s t r u m e n t i c h e f a v o r i s c o n o t r a s p a r e n z a , s o s t e n i b i l i t à e c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o ” . “ C o n i l c o n t r a t t o c o n R e g i o n e V e n e t o , C h a i n O n c o m p i e u n s a l t o q u a n t i c o s u l p i a n o t e c n o l o g i c o m a , s o p r a t t u t t o , s o c i a l e . L a n o s t r a p i a t t a f o r m a d i v e n t a s t r u m e n t o s t r a t e g i c o a n c h e p e r i l s e t t o r e p u b b l i c o c o n f e r m a n d o l a v i s i o n c h e h a p o r t a t o a l l a n c i o d e l l a S o c i e t à , a m p l i a n d o i l b u s i n e s s m o d e l e d i v e n e n d o m o t o r e c o n c r e t o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o - a g g i u n g e G i o v a n n i P a l a z z i , c o - f o u n d e r e C e o d i C h a i n O n – Q u e s t a o p p o r t u n i t à a p r e a n u o v i o r i z z o n t i , p e r m e t t e n d o c i d i m e t t e r e a f r u t t o i l n o s t r o k n o w - h o w p e r a i u t a r e l ’ I t a l i a a d a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l o s v i l u p p o e d e l v a l o r e c o n d i v i s o , d i m o s t r a n d o c o m e l ’ i n n o v a z i o n e p o s s a p r o d u r r e i m p a t t o r e a l e s u c o m u n i c a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e m a d e i n I t a l y a t t r a v e r s o e f f i c i e n z a e b e n e f i c i c o n c r e t i p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r e g l i s h a r e h o l d e r . N a s c e d a q u e s t o l ’ i n t e r e s s e d e i f o n d i d i v e n t u r e c a p i t a l i n t e r n a z i o n a l i p e r i l n o s t r o a u m e n t o d i c a p i t a l e v o l t o a s o s t e n e r e g l i a m b i z i o s i p i a n i d i s v i l u p p o s u i m e r c a t i g l o b a l i ” .