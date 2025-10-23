R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " S o n o 8 2 i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i s c a d u t i . T r a g l i a l t r i , q u e l l i d e i s e t t o r i m e t a l m e c c a n i c o e t e l e c o m u n i c a z i o n i . I n t e r e s s a n o p i ù d i 3 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i . C i s o n o p o i i c o n t r a t t i d e l p u b b l i c o , c o m p a r t i s a n i t à e f u n z i o n i c e n t r a l i , r i n n o v a t i p e r g l i a n n i 2 0 2 2 - 2 0 2 4 m a s e n z a l a f i r m a d i C g i l e U i l , p e r c h é g i u d i c a t i i n s u f f i c i e n t i i n t e r m i n i d i t u t e l e e d i r e c u p e r o d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o . O l t r e 6 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i s i s o n o i m p o v e r i t i n e g l i u l t i m i a n n i a n c h e a c a u s a d e l l ’ i n f l a z i o n e , e o g g i n o n s a n n o c o m e f a r f r o n t e a l l e s p e s e q u o t i d i a n e " . L o s c r i v e l a C g i l s u l l a p r o p r i a t e s t a t a m u l t i m e d i a l e C o l l e t t i v a . i t . P r e c a r i , p a r t t i m e , l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i , p a r t i t e I v a , l a v o r a t o r i i n n e r o . P r o p r i o p e r i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i , p e r l ’ a u m e n t o d e i s a l a r i e d e l l e p e n s i o n i , p e r i n v e s t i m e n t i s u s c u o l a , s a n i t à e i n n o v a z i o n e , l a C g i l h a i n d e t t o u n a g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e p e r s a b a t o 2 5 o t t o b r e a R o m a . ' D e m o c r a z i a a l l a v o r o ' è i l n o m e d e l l ’ i n i z i a t i v a - a l l a q u a l e p r e n d e r à p a r t e a n c h e l a v a s t a r e t e d i a s s o c i a z i o n i ' L a v i a m a e s t r a ' - c h e p a r t i r à c o n u n c o r t e o d a p i a z z a d e l l a R e p u b b l i c a a l l e 1 3 . 3 0 p e r c o n c l u d e r s i i n p i a z z a S a n G i o v a n n i . “ C h i e d i a m o d i r i n n o v a r e t u t t i i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i p u b b l i c i e p r i v a t i p e r a u m e n t a r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o ” s p i e g a N i c o l a M a r o n g i u , r e s p o n s a b i l e a r e a C o n t r a t t a z i o n e , p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e d e l l a v o r o d e l l a C g i l . “ R i v e n d i c h i a m o a n c h e l a d e t a s s a z i o n e d e g l i i n c r e m e n t i c o n t r a t t u a l i e l ’ e s c l u s i o n e d a g l i i n c e n t i v i p e r i c o n t r a t t i n o n r i n n o v a t i . N a t u r a l m e n t e d e v o n o e s s e r e i n d i v i d u a t i g l i s t r u m e n t i d i c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a , e p o i c h é i l d a t o r e d i l a v o r o d e l p u b b l i c o i m p i e g o è l o S t a t o , i l g o v e r n o d e v e s t a n z i a r e r i s o r s e b e n m a g g i o r i r i s p e t t o a q u e l l e p r e v i s t e p e r i l b i e n n i o 2 2 - 2 4 e m e t t e r e m a n o a u n s e r i o i n t e r v e n t o d i n a t u r a f i s c a l e , p e r a l l e g g e r i r e i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i e p e n s i o n a t i ” . A l r i g u a r d o , n e l c o r s o d i a s s e m b l e e s i n d a c a l i t e n u t e a B a r i , è s t a t o m o l t o c h i a r o n e i g i o r n i s c o r s i i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C g i l , M a u r i z i o L a n d i n i : “ C ' è b i s o g n o d i a n d a r e a p r e n d e r e i s o l d i d o v e s o n o . S i a m o a l l a f o l l i a : i l l a v o r o d i p e n d e n t e e l e p e n s i o n i s o n o t a s s a t i p i ù d e l l a r e n d i t a i m m o b i l i a r e e d e i p r o f i t t i c h e c h i l a v o r a f a a u m e n t a r e a l p r o p r i o d a t o r e d i l a v o r o . Q u e s t o n o n è a c c e t t a b i l e . M a t u t t o q u e s t o n e l l a m a n o v r a d e l g o v e r n o n o n c ’ è . P e r q u e s t o s c e n d i a m o i n p i a z z a : p e r c h i e d e r e i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i e p e r c h i e d e r e a n c h e a l l e i m p r e s e p r i v a t e d i r i l a n c i a r e g l i i n v e s t i m e n t i . I n q u e s t i a n n i i p r o f i t t i s o n o a u m e n t a t i , m a g l i i n v e s t i m e n t i n o e i s a l a r i s o n o c a l a t i . V a c a m b i a t o t u t t o ” . D a l l e a n t i c i p a z i o n i d i q u e s t i g i o r n i , n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o c i p o t r e b b e e s s e r e l a d e t a s s a z i o n e d e g l i a u m e n t i p r e v i s t i d a i r i n n o v i d e i c o n t r a t t i n a z i o n a l i : n e l p r i v a t o , u n a r i d u z i o n e d e l l ’ a l i q u o t a I r p e f a l 5 % s u g l i i n c r e m e n t i r e t r i b u t i v i s o t t o s c r i t t i n e l 2 0 2 5 e 2 0 2 6 . “ Q u e l l o c h e p r o p o n i a m o è l ’ a z z e r a m e n t o d e l l ’ a l i q u o t a s u g l i a u m e n t i c h e s a r a n n o p r e v i s t i n e i r i n n o v i , i n m o d o c h e q u e s t i s i t r a s f e r i s c a n o i n t e g r a l m e n t e n e l s a l a r i o d e l l e l a v o r a t r i c i e d e i l a v o r a t o r i ” , r i p r e n d e M a r o n g i u . “ D a l l ’ a l t r o l a t o - s p i e g a - p e n s i a m o c h e s i d e b b a r a f f o r z a r e l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a d i q u a l i t à . B o n u s e i n c e n t i v i d e v o n o e s s e r e d a t i s o l o a i s o g g e t t i c h e a p p l i c a n o u n c o n t r a t t o c o l l e t t i v o r i n n o v a t o , c o m e s t r u m e n t o d i p r e s s i o n e p e r g a r a n t i r e i r i n n o v i . N e l 2 0 2 2 - 2 0 2 4 l ’ i n f l a z i o n e c u m u l a t a h a s e g n a t o u n p i ù 1 6 , 4 % , i s a l a r i r e a l i s o n o c a l a t i d e l 9 % ( d a t i I s t a t ) , i l d r e n a g g i o f i s c a l e è s t a t o p a r i a 2 5 m i l i a r d i d i e u r o . F a c e n d o r i f e r i m e n t o a l p e r i o d o t r a i l 2 0 2 1 e i l 2 0 2 4 e a l l a m e d i a d i t u t t e l e s o c i e t à , p u b b l i c h e e p r i v a t e , è p o s s i b i l e m a n t e n e r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o a u m e n t a n d o i l c o s t o d e l l a v o r o d i c i r c a 4 m i l a e u r o l ’ a n n o p e r d i p e n d e n t e . G u a r d a n d o a l l e s o l e s o c i e t à p u b b l i c h e , i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o s i m a n t i e n e a u m e n t a n d o i l c o s t o d e l l a v o r o d i o l t r e 7 m i l a e u r o n e l l e p a r t e c i p a t e d a l l o S t a t o ” . A l t r a q u e s t i o n e , i l s a l a r i o m i n i m o l e g a l e : “ s a r e b b e u n a g a r a n z i a p e r i l a v o r a t o r i , p e r m e t t e r e b b e d i p o r t a r e p i ù i n a l t o l a c o n t r a t t a z i o n e e r a p p r e s e n t e r e b b e u n a r g i n e c o n t r o q u e l l a i n d u m p i n g ” .