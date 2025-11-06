R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - R a f f o r z a r e l ’ e d u c a z i o n e a l l a s i c u r e z z a e a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e i p r o p r i d i r i t t i t r a l e s t u d e n t e s s e e g l i s t u d e n t i c h e s i p r e p a r a n o a e n t r a r e n e l m o n d o d e l l a v o r o . E ' q u e s t o l ’ o b i e t t i v o d e l n u o v o c o n c o r s o p r o m o s s o d a C g i l , F l c e d a l p a t r o n a t o I n c a , r i v o l t o a l l e c l a s s i q u a r t e e q u i n t e d e g l i i s t i t u t i t e c n i c i e p r o f e s s i o n a l i . L ’ i n i z i a t i v a , c h e n a s c e n e l l ’ a m b i t o d e l l e c e l e b r a z i o n i p e r g l i 8 0 a n n i d i I n c a C g i l , p r e n d e i l v i a i n s e t t e c i t t à s i m b o l o - B a r i , B o l o g n a , C a t a n z a r o , P a l e r m o , P e r u g i a , P o t e n z a e T o r i n o - c a p o l u o g h i d e l l e r e g i o n i p i ù c o l p i t e d a i n f o r t u n i e m o r t i s u l l a v o r o i n r e l a z i o n e a g l i o c c u p a t i . I l p r o g e t t o s i c o n c e n t r a s u c h i s i p r e p a r a a e n t r a r e n e l m o n d o d e l l a v o r o , a t t r a v e r s o i p e r c o r s i p c t o ( e x a l t e r n a n z a s c u o l a - l a v o r o ) , p e r o f f r i r e s t r u m e n t i c o n c r e t i d i c o n s a p e v o l e z z a e p r e v e n z i o n e . L e s t u d e n t e s s e e g l i s t u d e n t i p a r t e c i p e r a n n o a i n c o n t r i e m o d u l i f o r m a t i v i s u i r i s c h i , s u i d i r i t t i e s u i c o m p o r t a m e n t i d a a d o t t a r e , c o n m a t e r i a l i m u l t i m e d i a l i c h e r i c h i a m a n o a n c h e c a s i d i c r o n a c a r e c e n t i . L ’ o b i e t t i v o è d u p l i c e : p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a e f a r c o m p r e n d e r e c h e , a n c h e d u r a n t e i t i r o c i n i , r a g a z z e e r a g a z z i h a n n o g l i s t e s s i d i r i t t i d e l l e l a v o r a t r i c i e d e i l a v o r a t o r i . A c o n c l u s i o n e d e l p e r c o r s o , l e c l a s s i r e a l i z z e r a n n o p o d c a s t , v i d e o e a l t r i p r o d o t t i m u l t i m e d i a l i s u l t e m a , c h e s a r a n n o v a l u t a t i i n u n c o n c o r s o n a z i o n a l e c o n u n p r e m i o d i 1 . 0 0 0 e u r o p e r l e s c u o l e v i n c i t r i c i d i o g n i c i t t à . L a p r e m i a z i o n e v e r r à f a t t a i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e p e r l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o , i l 2 8 a p r i l e 2 0 2 6 . " P o r t a r e l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a n e l l e s c u o l e - s p i e g a L o r e l l a B r u s a , d e l c o l l e g i o d i p r e s i d e n z a d i I n c a C g i l - s i g n i f i c a f o r m a r e l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i d i d o m a n i r e n d e n d o l i c o n s a p e v o l i d e i p r o p r i d i r i t t i e o f f r e n d o l o r o g l i s t r u m e n t i p e r t u t e l a r s i , n e l l ’ a r c o d i t u t t a l a l o r o v i t a . I l s i n d a c a t o l a v o r a p e r i d i r i t t i d i t u t t e e t u t t i , e n o i , c o m e I n c a C g i l , l i a i u t i a m o a f a r l i v a l e r e : o f f r i a m o a s s i s t e n z a g r a t u i t a a c h i r e s t a s e n z a l a v o r o , a c h i s i i n f o r t u n a , a c h i p a r t e p e r l ’ e s t e r o e , u n d o m a n i , q u a n d o a r r i v e r à i l m o m e n t o d e l l a p e n s i o n e , s a r e m o a n c o r a a l l o r o f i a n c o . E ' u n i m p e g n o c h e d u r a d a o l t r e o t t a n t ’ a n n i e c h e o g g i s i r i n n o v a n e l l e s c u o l e , p a r l a n d o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i c o n u n l i n g u a g g i o a d a t t o a l o r o e c o n l o s g u a r d o r i v o l t o a l f u t u r o . P e r c h é l a s i c u r e z z a è u n d i r i t t o , u n a c o n q u i s t a e u n v a l o r e d a p r a t i c a r e o g n i g i o r n o " . " Q u e l l o d e l l a s i c u r e z z a - s o s t i e n e - è u n t e m a i m p o r t a n t e : n e s s u n l a v o r o v a l e l a v i t a e i g i o v a n i q u e s t o d e v o n o a v e r l o p r e s e n t e . N e l m o d u l o v e r r a n n o d a t e a n c h e i n d i c a z i o n i s u c o m p o r t a m e n t i u t i l i d a t e n e r e n e l m o m e n t o i n c u i s i v e r i f i c a s s e u n i n f o r t u n i o s u l l a v o r o , i n m o d o c h e q u e s t o b a g a g l i o d i c o m p e t e n z e r e s t i a l o r o m a v e n g a i n q u a l c h e m o d o t r a s m e s s o a t u t t i i l o r o c o m p a g n i . Q u e s t i g i o v a n i f o r m a t i d i v e n t i n o a m b a s c i a t o r i p e r l a s i c u r e z z a p e r c h é o g n i s t u d e n t e f o r m a t o d i v e n t a u n p o r t a t o r e d i c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a n e l l a s c u o l a , m a s o p r a t t u t t o n e l l a s u a r e a l t à e x t r a s c o l a s t i c a . U n a p p e l l o p o i a l l e i s t i t u z i o n i a f f i n c h é m e t t a n o s e m p r e p i ù a l c e n t r o d e l l ' a l t e r n a n z a l a p r e s a i n c a r i c o d e l l a s i c u r e z z a d e i g i o v a n i c h e s i a f f a c c i a n o a l m o n d o d e l l a v o r o e a l l e a z i e n d e a f f i n c h é p r e n d a n o i n c a r i c o q u e s t a t e m a t i c a " . " C h i e d i a m o d a a n n i - s o t t o l i n e a G r a z i a m a r i a P i s t o r i n o , s e g r e t a r i a n a z i o n a l e F l c C g i l - d i e l i m i n a r e l ' o b b l i g a t o r i e t à d e i p c t o e d i i n v e s t i r e n e l l a s c u o l a p e r r i p o r t a r e n e i l a b o r a t o r i l ' a p p r e n d i m e n t o a t t r a v e r s o l ' e s p e r i e n z a d i r e t t a e l a s p e r i m e n t a z i o n e a t t i v a , - e p p u r e i n q u e s t e o r e l a l e g g e d i b i l a n c i o t a g l i a i f o n d i p e r l a s i c u r e z z a e l ’ e d i l i z i a s c o l a s t i c a . I l p r o g e t t o c o n g i u n t o I n c a , C g i l e F l c o f f r e l a c o r r e t t a f o r m a z i o n e a c h i p e r l a p r i m a v o l t a s p e r i m e n t a i l c o n t a t t o c o n i r i s c h i d e l m o n d o p r o d u t t i v o . F o r m a z i o n e a l l a c i t t a d i n a n z a o g g i s i g n i f i c a a n c h e f o r m a z i o n e a l l a s i c u r e z z a : s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i s o n o c i t t a d i n e e c i t t a d i n i d i d o m a n i m a , g i à d a o g g i , h a n n o i l d i r i t t o v i v e r e c o n t e s t i s i c u r i e c a m b i a r e l e r e g o l e d i u n g i o c o m o r t a l e c h e i n I t a l i a p r o d u c e t r e v i t t i m e o g n i g i o r n o . L a s i c u r e z z a s u i l u o g h i d i l a v o r o n o n è s o l o u n i n s i e m e d i n o r m e , m a è u n p e r c o r s o c u l t u r a l e p e r l a s o c i e t à i n t e r a s u c u i b i s o g n e r e b b e i n v e s t i r e s e r i a m e n t e e n o n t a g l i a r e " . “ E ' i m p o r t a n t i s s i m o - c o n c l u d e F r a n c e s c a R e D a v i d , s e g r e t a r i a c o n f e d e r a l e d e l l a C g i l - o g g i p i ù c h e m a i , d i f r o n t e a u n a c a t e n a d i i n f o r t u n i e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i c h e p u r t r o p p o n o n a c c e n n a a f e r m a r s i , c h e l a c u l t u r a d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e e a l l ’ i n c o l u m i t à p e r s o n a l e e c o l l e t t i v a s i a d i f f u s a f i n d a l l ’ e t à s c o l a r e , e s o p r a t t u t t o n e l l e o c c a s i o n i d i p r i m o a p p r o c c i o c o n i l m o n d o d e l l a v o r o L a d i f f u s i o n e d e l l e c o n o s c e n z e r e l a t i v e a l l a p r e v e n z i o n e è n e c e s s a r i a e u r g e n t e , a n c h e p e r m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e u n m o d e l l o d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o c h e , n o n r i s p e t t a n d o l e r e g o l e f o n d a m e n t a l i d i a m b i e n t i s a n i , s i c u r i e c o r r e t t a m e n t e s t r u t t u r a t i , s i r i v e l a s e m p r e p i ù n e g a t i v o p e r l e c o n d i z i o n i d e l l e p e r s o n e e p e r g l i e s i t i c h e p r o d u c e ” . U n m e s s a g g i o r i v o l t o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , p e r c h é l a s i c u r e z z a n o n s i a u n o b b l i g o f o r m a l e , m a u n d i r i t t o e s s e n z i a l e d i t u t t e e t u t t i .