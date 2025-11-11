R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o s i a r e a l i s t i c o i n i z i a r e a p e n s a r e c h e G i o r g i a M e l o n i s i p o s s a b a t t e r e . I n q u e s t i u l t i m i a n n i s i è p a r l a t o m o l t o d i p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e , c o s a c h e f a v o r i s c e e d à v i s i b i l i t à a l p r e m i e r i n c a r i c a . C ' è a n c o r a t e m p o . I n q u e s t i t r e a n n i C o n t e e S c h l e i n h a n n o c e r c a t o d i c h i a r i r e l ' i d e n t i t à d e l l a l o r o l i n e a . F o r s e S c h l e i n h a s p o s t a t o u n p o ' t r o p p o a s i n i s t r a i l P d , r a g g i u n g e n d o i l m a s s i m o c h e p o t e v a e n o n r i u s c e n d o a p r e n d e r e i v o t i d e l c e n t r o " . C o s ì R o c c o C a s a l i n o a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " D e v e d e c i d e r e c o s a f a r e p e r c r e s c e r e d i p i ù . N e l M 5 S d a q u a n d o c ' è C o n t e è c a m b i a t o m o l t o m a d e v e s u p e r a r e q u e s t o m o m e n t o . H a o t t i m e p o s s i b i l i t à d i c r e s c e r e e d i c o m p e t e r e c o n M e l o n i . S i l v i a S a l i s è m o l t o b r a v a , t e l e g e n i c a , c o n o t t i m e d o t i i n c o m u n i c a z i o n e . L e m a n c a u n p o ' d i s p e s s o r e p o l i t i c o , m a s e r v e t e m p o p e r c o s t r u i r l o . S e c o n d o m e è u n a p a r t i t a a p e r t a t r a C o n t e e S c h l e i n " . E s u l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a , " v o t e r ò a s s o l u t a m e n t e c o n t r o " , c o n c l u d e .