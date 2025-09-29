R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o a l c e n t r o , r i m a n g o d o v e m i h a n n o m e s s o g l i e l e t t o r i . R e n z i s t a n e l c e n t r o s i n i s t r a , h a i n i z i a t o a l c e n t r o , p o i è a n d a t o a l c e n t r o d e s t r a o r a è n e l c e n t r o s i n i s t r a . A l l a f i n e d e l l a l e g i s l a t u r a t o r n a a C a s a p o u n d " . C o s ì C a r l o C a l e n d a , l e a d e r d i A z i o n e , a u n G i o r n o d a p e c o r a s u R a i r a d i o 1 . " R e n z i n o n è t i r c h i o , è a v i d o " , s o t t o l i n e a C a l e n d a r i s p o n d e n d o a l l a d o m a n d a s e s i a ' p i ù t i r c h i a s u a m o g l i e o R e n z i ' . " R e n z i n o n è t i r c h i o , è a v i d o , c h e è u n c o n c e t t o d i v e r s o . M i a m o g l i e n o n è a v i d a è t i r c h i a " . " I o n o n e n t r o n e l c e n t r o s i n i s t r a p e r c h é s o n o i n d i s a c c o r d o s u c o s e f o n d a m e n t a l i . L ' e n e r g i a , l ' U c r a i n a , l a n e c e s s i t à i m p e l l e n t e d i d o t a r s i d i f o r z e a r m a n t e s u f f i c i e n t i a s c o r a g g i a r e P u t i n d i a t t a c c a r c i , q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o s u l f r o n t e e s t - p r o s e g u e - è i m p r e s s i o n a n t e . A b b i a m o c a p i t o c h e P u t i n d a v a n t i a o g n i o f f e r t a d i p a c e c h e T r u m p h a f a t t o n o n v u o l e f a r e l a p a c e , a b b i a m o a e r e i c h e s c o n f i n a n o a p p o s t a . S t a m e t t e n d o a l l a p r o v a l a t e n u t a d e l l a N a t o " . " N o n s o s u c h e e l e m e n t i Z e l e n s k y d i c a c h e l ’ I t a l i a è l a p r o s s i m a p e r ò s o c h e i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a C r o s e t t o h a f a t t o u n ’ i n t e r v i s t a d i c e n d o c h e l ’ I t a l i a n o n è i n g r a d o d i d i f e n d e r s i . S o n o a n d a t i c r e s c e n d o t u t t i i c y b e r - a t t a c c h i . D o v r e m m o p a r l a r e d i q u e s t o . . . " , c o n c l u d e .