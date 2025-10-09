R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a s p e t t a t i v a e l a s p e r a n z a , c o m e h a d e t t o a n c h e C a r l o C a l e n d a , è l a v o r a r e i n s i e m e , i n t e m p o p e r l e e l e z i o n i , a n z i a l m e n o u n a n n o p r i m a , p e r c h é v o g l i a m o f a r e p r o g e t t i p o l i t i c i e n o n s o l o p r o g e t t i e l e t t o r a l i . A b b i a m o b i s o g n o d i p r o g e t t i p o l i t i c i c h e g u a r d i n o a i p r o s s i m i 2 0 a n n i p e r i l P a e s e . P e r i l m o m e n t o , s u l l a L e g g e d i B i l a n c i o , a b b i a m o l a v o r a t o m o l t o b e n e d i c o m u n e a c c o r d o . S i è t r a t t a t o d i u n o t t i m o i n i z i o , s p e r o s i p o s s a c o n t i n u a r e c o n C a r l o e c o n c h i u n q u e a b b i a q u e s t e d u e c a r a t t e r i s t i c h e : a b b i a u n a v i s i o n e d i s o c i e t à l i b e r a l d e m o c r a t i c a e c h e s i a a l t e r n a t i v o a l c e n t r o s i n i s t r a e a l c e n t r o d e s t r a . C h i u n q u e v o g l i a v e n i r e c o n n o i , p o l i t i c i o c i t t a d i n i c h e v o g l i a n o m e t t e r s i i n g i o c o , s o n o b e n v e n u t i e c o n t i n u e r e m o a p a r l a r n e n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e e m e s i " . C o s ì i l s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o L u i g i M a r a t t i n a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n g i u n t a c o n A z i o n e p e r p r e s e n t a r e l e p r o p o s t e d e i d u e p a r t i t i i n v i s t a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o .