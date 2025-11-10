B o g o t à , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a g l i A f f a r i E s t e r i e a l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , M a r i a T r i p o d i , h a p a r t e c i p a t o , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ I t a l i a a l I V V e r t i c e C e l a c - U e , a S a n t a M a r t a , i n C o l o m b i a . I l S u m m i t c o n f e r m a l ’ a t t e n z i o n e c r e s c e n t e d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ U e v e r s o i l p a r t e n a r i a t o e u r o - l a t i n o a m e r i c a n o , c h e c o i n v o l g e o l t r e u n t e r z o d e g l i S t a t i M e m b r i d e l l e N a z i o n i U n i t e . A l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a , i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e b a s a t o s u l l e r e g o l e , l a t r i p l i c e t r a n s i z i o n e c l i m a t i c a , e n e r g e t i c a e a m b i e n t a l e , l a p r o m o z i o n e d e l c o m m e r c i o e d e g l i i n v e s t i m e n t i , n o n c h é l a l o t t a a l c r i m i n e o r g a n i z z a t o . N e l s u o i n t e r v e n t o , i l s o t t o s e g r e t a r i o T r i p o d i h a s o t t o l i n e a t o : “ I r e c e n t i p r o g r e s s i n e g l i a c c o r d i d e l l ’ U e c o n i p a r t n e r l a t i n o a m e r i c a n i c o n f e r m a n o i l p o t e n z i a l e p e r u n l e g a m e e c o n o m i c o p i ù s o l i d o . I n t e m p i d i i n c e r t e z z a , d o b b i a m o r a f f o r z a r e l e n o s t r e i n t e r c o n n e s s i o n i , d i v e r s i f i c a r e i m e r c a t i e c o o p e r a r e c o n a n c o r a p i ù d e t e r m i n a z i o n e p e r r i s p o n d e r e a l l e s f i d e c o m u n i ” . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o è c h i a r o - h a c o n c l u s o T r i p o d i - c o s t r u i r e i n s i e m e u n p a r t e n a r i a t o f o n d a t o s u l l a f i d u c i a , s u l l a r e c i p r o c i t à e s u l l a p r o s p e r i t à c o n d i v i s a ” . N e l l ’ o d i e r n a g i o r n a t a c o n c l u s i v a d e l V e r t i c e v e r r a n n o a d o t t a t e u n a D i c h i a r a z i o n e p o l i t i c a c o n g i u n t a e d u e D i c h i a r a z i o n i s u s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e p r o t e z i o n e s o c i a l e .