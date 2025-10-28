M i l a n o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a g e n e r a l e d i V e n e z i a h a d e c i s o d i p r o c e d e r e c o n i l r i c o r s o i n a p p e l l o p e r v e d e r e r i c o n o s c i u t e l e a g g r a v a n t i d e l l a c r u d e l t à e d e l l o s t a l k i n g n e i c o n f r o n t i d i F i l i p p o T u r e t t a , g i à c o n d a n n a t o i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r l ' o m i c i d i o d e l l ' e x f i d a n z a t a G i u l i a C e c c h e t t i n . L o r i p o r t a n o i l C o r r i e r e d e l V e n e t o e i l G a z z e t t i n o e l o c o n f e r m a n o f o n t i l e g a l i . D i r e c e n t e i l g i o v a n e d e t e n u t o n e l c a r c e r e v e r o n e s e d i M o n t o r i o a v e v a d e c i s o d i r i n u n c i a r e a l l ' a p p e l l o a s s u m e n d o s i l a " p i e n a r e s p o n s a b i l i t à p e r q u e l l o c h e h o f a t t o d i c u i m i p e n t o o g n i g i o r n o s i n c e r a m e n t e d a l p r o f o n d o d e l c u o r e " a v e v a s c r i t t o i n u n a l e t t e r a . U n a r i n u n c i a c h e p e r ò n o n b a s t a a ' s a l t a r e ' u n g r a d o d i g i u d i z i o . L ' a p p u n t a m e n t o è p e r i l p r o s s i m o 1 4 n o v e m b r e n e l l a b u n k e r d i M e s t r e , d a v a n t i a l l a C o r t e d ' a s s i s e d ' a p p e l l o p r e s i e d u t a d a l g i u d i c e M i c h e l e M e d i c i .