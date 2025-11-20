M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n o s c i a m o t u t t i l ' i m p o r t a n z a d e l l a F i e r a d i M i l a n o c o m e m o t o r e d i i n c o n t r i e d i p r o m o z i o n e e c o n o m i c a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . I n q u e s t a c i t t à e i n L o m b a r d i a s i s v o l g o n o o l t r e u n t e r z o d e l l e f i e r e i n t e r n a z i o n a l i d e l n o s t r o p a e s e c h e h a n n o a t t i r a t o l ' a n n o s c o r s o 1 8 m i l i o n i d i v i s i t a t o r i . L a F i e r a , d u n q u e , c o n t i n u a a d e s s e r e u n f o r m i d a b i l e a c c e l e r a t o r e d i b u s i n e s s p e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o " . S o n o l e p a r o l e d i R a f f a e l e C a t t a n e o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a c o n d e l e g a a l l e R e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i e d e u r o p e e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , i n o c c a s i o n e d i M a d e E x p o 2 0 2 5 , i l p i ù a u t o r e v o l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a , i n s v o l g i m e n t o a F i e r a M i l a n o d a l 1 9 a l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 . U n t e m a s e m p r e p i ù c e n t r a l e r i m a n e q u e l l o d e l l a c a s a c o m e s o t t o l i n e a t o d a l l o s t e s s o C a t t a n e o : " M i b a m e t t e u n a l u c e p a r t i c o l a r e s u u n c o n t e s t o i n c u i l a f i l i e r a è o g g e t t o d i g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i n e l l a p r o s p e t t i v a d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e p e r a d e g u a r s i a i g r a n d i t r e n d d i c a m b i a m e n t o m a r i m a n e u n ' e m e r g e n z a , q u e l l a a b i t a t i v a , n e l n o s t r o t e r r i t o r i o s o p r a t t u t t o p e r i c e t i m e n o a b b i e n t i . E ' u n p r o b l e m a g r a v e a c u i n o n a b b i a m o a n c o r a p o t u t o d a r e u n a r i s p o s t a s o d d i s f a c e n t e e d è p e r q u e s t o c h e a b b i a m o b i s o g n o d i i d e e , t e c n o l o g i e n u o v e e p r o p o s t e d a l m o n d o d e l l ' i m p r e s a . M i a u g u r o - c o n c l u d e C a t t a n e o - c h e d a q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e p o s s a n o a r r i v a r e p r o g e t t i p e r c o n t r i b u i r e a d u n n u o v o p e n s i e r o d e l l a p o l i t i c a p e r r i s o l v e r e d e t e r m i n a t i t e m i " .