R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o G h i g l i a , c h e d o v r e b b e g a r a n t i r e l a p r i v a c y d e i c i t t a d i n i , v o r r e b b e i n r e a l t à g a r a n t i r e s o l o s e s t e s s o , n a s c o n d e n d o i s u o i a n o m a l i e g r a v i c o n t a t t i c o n e s p o n e n t i a p i c a l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a p r i m a d i a s s u m e r e d e c i s i o n i p r o p r i o c o m e G a r a n t e . E v o r r e b b e i m p e d i r e a t r a s m i s s i o n i d i i n f o r m a z i o n e c o m e R e p o r t d i d a r n e n o t i z i a e d o c u m e n t a z i o n e . T u t t o q u e s t o è m o l t o g r a v e , e u n G a r a n t e c h e n o n g a r a n t i s c e r e g o l e e l i b e r t à c o m e p u ò r i m a n e r e a l s u o p o s t o ? " . C o s ì W a l t e r V e r i n i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a .