R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C i a s p e t t i a m o c h e A g o s t i n o G h i g l i a s i d i m e t t a i m m e d i a t a m e n t e d a u n r u o l o c h e e v i d e n t e m e n t e n o n r i c o p r e c o n d i s c i p l i n a e o n o r e m a c o m e m e r o e s e c u t o r e d e g l i o r d i n i d i u n p a r t i t o , F r a t e l l i d ’ I t a l i a , a n d a n d o c o s ì c o n t r o l ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o . I l t e n t a t i v o d e l m e m b r o d e l l ’ A u t o r i t à G a r a n t e p e r l a P r i v a c y d i f e r m a r e l a p u n t a t a d i s t a s e r a d i R e p o r t è l a c i l i e g i n a s u l l a t o r t a d o p o g i o r n i d i b u g i e e o m i s s i o n i s u i s u o i r a p p o r t i c o n A r i a n n a M e l o n i , c a p o s e g r e t e r i a d i F d i e s o r e l l a d e l l a p r e m i e r . U n c o m p o r t a m e n t o i n a c c e t t a b i l e c h e t r a s f o r m a l ’ A u t h o r i t y i n u n t r i b u n a l e p o l i t i c o , u n s o n o r o s c h i a f f o a l l a d e m o c r a z i a . A d e s s o b a s t a , l a s c i s u b i t o ” . L o a f f e r m a n o i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i d e l M 5 S n e l l e c o m m i s s i o n i C u l t u r a d i C a m e r a e S e n a t o .