R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I v e r t i c i d e l l ’ a u t h o r i t y p e r l a p r i v a c y d e v o n o d i m e t t e r s i i n b l o c c o p e r c o m e h a n n o c o s t r u i t o u n ’ o p e r a z i o n e p o l i t i c a t e l e c o m a n d a t a d a F d I c o n t r o l a t r a s m i s s i o n e R e p o r t e S i g f r i d o R a n u c c i " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i . " I l 2 1 o t t o b r e A g o s t i n o G h i g l i a s c r i s s e a i s u o i u f f i c i p e r a v v i s a r l i : “ D o m a n i a n d r ò d a A r i a n n a M e l o n i ” . I l 2 2 s i r e c ò , a b o r d o d i u n ’ a u t o d i s e r v i z i o , a l l a s e d e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , q u a n d o l a m u l t a a R e p o r t n o n e r a a n c o r a p r e v i s t a e G h i g l i a n o n a v e v a s o s t e n u t o l a s a n z i o n e . I l 2 3 m a t t i n a i n v e c e , a l l e 1 0 . 3 0 , a r r i v ò l a s a n z i o n e d a 1 5 0 m i l a e u r o , l a p i ù a l t a m a i c o m m i n a t a a u n a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a " , p r o s e g u e i l d e p u t a t o A v s . " C i s o n o c o m p o n e n t i d e l l ’ a u t h o r i t y p e r l a p r i v a c y , i n q u o t a L e g a , c o m e G i n e v r a F e r r o n i , c h e a g e n n a i o , i n a t t e s a d i d i s c u t e r e i l r i c o r s o p r e s e n t a t o d a S a n g i u l i a n o e s i g n o r a , p r e s e n t ó i l l i b r o d e l l ’ e x m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a - d i c e a n c o r a B o n e l l i - . L ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i n o n h a r a v v i s a t o a l c u n a v i o l a z i o n e n e l c o m p o r t a m e n t o d i R a n u c c i , m a l ’ A u t h o r i t y s ì è c o m p o r t a t a c o m e u n a s u c c u r s a l e d i F d I e , p e r q u e s t o , l a t e r z i e t à e l a s u a a u t o n o m i a p o s s o n o e s s e r e r e c u p e r a t e s o l o c o n l e d i m i s s i o n i , i n q u a n t o n o n p u ò e s s e r e l a c l a v a d e l g o v e r n o c o n t r o l a l i b e r t à d i s t a m p a " .