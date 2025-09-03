T e m p i o P a u s a n i a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ( d a l l ’ i n v i a t a E l v i r a T e r r a n o v a ) - L a t r a g i c a n o t i z i a i r r o m p e d i p r i m a m a t t i n a a l T r i b u n a l e d i T e m p i o P a u s a n i a . S o n o t u t t i i n c r e d u l i . C a n c e l l i e r i , s e g r e t a r i e , a s s i s t e n t i . M a a n c h e g l i a v v o c a t i e i m a g i s t r a t i . A r r i v a i l P r o c u r a t o r e c a p o , G r e g o r i o C a p a s s o , s c u r o i n v o l t o . P o c o d o p o a r r i v a n o i g i u d i c i a l a t e r e d e l p r o c e s s o a C i r o G r i l l o e a i s u o i t r e a m i c i , a c c u s a t i s t u p r o d i g r u p p o n e i c o n f r o n t i d i u n a s t u d e n t e s s a i t a l o - n o r v e g e s e . L a m o r t e i m p r o v v i s a d e l f i g l i o a p p e n a v e n t e n n e d e l P r e s i d e n t e d e l c o l l e g i o , M a r c o C o n t u , t o c c a t u t t i . U n a c a n c e l l i e r a p i a n g e . “ N o n è p o s s i b i l e ” , c o n t i n u a a d i r e s c u o t e n d o l a t e s t a . I l r a g a z z o s i s a r e b b e g e t t a t o v o l o n t a r i a m e n t e s o t t o l a m e t r o p o l i t a n a B a R o m a . N e l f r a t t e m p o , a r r i v a n o a n c h e i l e g a l i d e i 4 i m p u t a t i e i l e g a l i d i p a r t e c i v i l e . L a d o m a n d a c h e s i f a n n o t u t t i , n e l g i o r n o i n c u i e r a p r e v i s t a l a s e n t e n z a , è u n a s o l a : “ E o r a ? ” . S o n o l e d i e c i q u a n d o l a g i u d i c e a l a t e r e , M a r c e l l a P i n n a , a c c o m p a g n a t a d a l l ’ a l t r o g i u d i c e a l a t e r e , A l e s s a n d r o C o s s u , e n t r a i n a u l a . C ’ è u n s i l e n z i o a s s o r d a n t e . “ P u r t r o p p o , a v e t e a p p r e s o t u t t i l a t r i s t e n o t i z i a , o r a b i s o g n a c e r c a r e d i t r o v a r e u n a s o l u z i o n e . O g g i s a r à u n a u d i e n z a d i r i n v i o c o n d i v e r s a c o m p o s i z i o n e d e l c o l l e g i o ” , d i c e . E , r i v o l g e n d o s i a l P r o c u r a t o r e C a p a s s o , a g g i u n g e : “ H o a p p e n a s e n t i t o l a P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e , d o t t o r e s s a I n t e r l a n d i , l a q u a l e s o s t i e n e c h e i l p r o c e s s o d e b b a e s s e r e r i n v i a t o a d o m a n i o , c o m u n q u e , i l p r i m a p o s s i b i l e , p r i m a d e l l a p a r t e n z a d e l d o t t o r C o s s u , c h e p r e n d e r à l e f u n z i o n i i l p r o s s i m o 8 s e t t e m b r e ( c o m e g i u d i c e a l T r i b u n a l e d i A s t i , n d r ) . I l d o t t o r M a r c o C o n t u h a d a t o l a s u a d i s p o n i b i l i t à a d d i r i t t u r a o g g i . D o v r e m m o c e r c a r e d i c a p i r e ” . P o i P i n n a s o t t o l i n e a : “ L a P r e s i d e n t e ( C a t e r i n a I n t e r l a n d i n d r ) s o s t i e n e c h e l ’ u d i e n z a s i d e b b a f a r e d o m a n i , m a d o m a n i m a g a r i s a r a n n o c e l e b r a t i i f u n e r a l i ” . A q u e l p u n t o p r e n d e l a p a r o l a l ’ a v v o c a t o A l e s s a n d r o V a c c a r o , d e l l a d i f e s a , c h e , d o p o a v e r e e s p r e s s o i l “ d o l o r e ” p e r l a m o r t e d e l r a g a z z o , a n n u n c i a i l “ r i f i u t o ” d i t u t t i i d i f e n s o r i a p a r l a r e n e l l a e v e n t u a l i t à c h e i l p r o c e s s o v e n g a r i n v i a t o a d o m a n i . E a t t a c c a l a P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e f a c e n t e f u n z i o n e I n t e r l a n d i . “ Q u e l l o c h e c i h a c o l p i t o o g g i è c h e u n P r e s i d e n t e d i T r i b u n a l e p o s s a p e n s a r e c h e u n a p e r s o n a v e n g a i n u d i e n z a i l g i o r n o d o p o l a m o r t e d e l f i g l i o a s e n t i r e i d i f e n s o r i - a f f e r m a V a c c a r o - E ’ i m p e n s a b i l e e i n a c c e t t a b i l e . R i n g r a z i a m o i l c o l l e g i o d i a v e r e a c c e t t a t o l e n o s t r e r i c h i e s t e ” . E f u o r i d a l l ' a u l a a g g i u n g e : “ Q u e l l a d i o g g i è u n a t r a g e d i a i m m a n e c h e h a c o l p i t o i l P r e s i d e n t e d e l c o l l e g i o M a r c o C o n t u . C h i a r a m e n t e n o n c i s o n o a l t r e p a r o l e s e n o n q u e l l e d i e s p r i m e r e l a n o s t r a v i c i n a n z a e t u t t e l e a l t r e c o s e p a s s a n o i n s e c o n d o p i a n o . V o g l i o r i n g r a z i a r e i l T r i b u n a l e p e r l a s u a s e n s i b i l i t à c h e h a s u p e r a t o l e i n d i c a z i o n i d e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e c h e p e n s a v a d i p o t e r e f a r e u d i e n z a o g g i o d o m a n i . I m p e n s a b i l e " . " O l t r e c h e a v v o c a t i , g i o r n a l i s t i o g i u d i c i , s i a m o u o m i n i . C o s a c ' è d i p e g g i o d e l l a u n a p e r d i t a d i u n f i g l i o ? - d i c e V a c c a r o - q u a l e s e r e n i t à p u ò a v e r e o f a r e u n a c a m e r a d i c o n s i g l i o ? P e n s a n d o a c o s a ? N o i a v v o c a t i c i s i a m o r i f i u t a t i , p m c o m p r e s o . E ' i n a c c e t t a b i l e " . M a l a P r e s i d e n t e I n t e r l a n d i , c h e p r i m a n o n h a v o l u t o i n c o n t r a r e i g i o r n a l i s t i e p o i è s t a t a r a g g i u n t a a l t e l e f o n o , s m e n t i s c e d i a v e r e m a i p r o p o s t o d i r i n v i a r e l ’ u d i e n z a a d o m a n i : ' ' N o n e r o p r e s e n t e i n u d i e n z a , n o n f a c c i o p a r t e d e l c o l l e g i o , n o n h o a l t r o d a d i r e . N o n c e r c a t e p o l e m i c h e i n u t i l i ' ' . Q u a n d o l e s i f a n o t a r e c h e a d i r l o i n a u l a è s t a t a l a g i u d i c e a l a t e r e , r i s p o n d e s e c c a m e n t e : ' ' C h i e d e t e l o a l e i … ' ' . A q u e s t o p u n t o , l a s e n t e n z a s a r à e m e s s a i l 2 2 s e t t e m b r e . A l l a p r e s e n z a d e l l a r a g a z z a , c h e h a d e n u n c i a t o i q u a t t r o i m p u t a t i . P e r C i r o G r i l l o , F r a n c e s c o C o r s i g l i a , V i t t o r i o L a u r i a e d E d o a r d o C a p i t t a l a P r o c u r a d i T e m p i o P a u s a n i a h a c h i e s t o l a c o n d a n n a a n o v e a n n i d i c a r c e r e .