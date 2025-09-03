T e m p i o P a u s a n i a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r u n i m p r o v v i s o g r a v e l u t t o c h e l a n o t t e s c o r s a h a c o l p i t o i l p r e s i d e n t e d e l c o l l e g i o , s a l t a o g g i l a s e n t e n z a d e l p r o c e s s o p e r p r e s u n t o s t u p r o d i g r u p p o a c a r i c o d i C i r o G r i l l o e d i s u o i t r e a m i c i n e i c o n f r o n t i d i u n a s t u d e n t e s s a i t a l o - n o r v e g e s e . Q u e s t a m a t t i n a e r a n o p r e v i s t e l e u l t i m e c o n t r o r e p l i c h e d e l l a d i f e s a d e i q u a t t r o i m p u t a t i . E s u b i t o d o p o i l c o l l e g i o , p r e s i e d u t o d a M a r c o C o n t u , s i s a r e b b e d o v u t o r i t i r a r e i n c a m e r a d i c o n s i g l i o p e r e m e t t e r e l a s e n t e n z a . L a s e n t e n z a è s t a t a r i n v i a t a a l p r o s s i m o 2 2 s e t t e m b r e . L ' u d i e n z a s i a p r i r à a l l e 1 0 . 3 0 p e r l e c o n t r o r e p l i c h e d e l l e d i f e s e e p o i i g i u d i c i s i r i t i r e r a n n o i n c a m e r a d i c o n s i g l i o . L o h a d e c i s o l a g i u d i c e a l a t e r e d e l p r o c e s s o , M a r c e l l a P i n n a , d o p o a v e r e a n n u n c i a t o i l r i n v i o p e r i l l u t t o d i C o n t u , c h e h a p e r s o i l f i g l i o 2 0 e n n e m o r t o s u i c i d a . L a P r o c u r a h a c h i e s t o l a c o n d a n n a a n o v e a n n i p e r C i r o G r i l l o , F r a n c e s c o C o r s i g l i a , V i t t o r i o L a u r i a e d E d o a r d o C a p i t t a . L ' u d i e n z a è s t a t a a p e r t a e s u b i t o r i n v i a t a . " E ' u n a n o t i z i a s c o n v o l g e n t e e l ' u d i e n z a è s t a t a r i n v i a t a . L e p a r t i c h e a v r e b b e r o d o v u t o c o n c l u d e r e o g g i , l o f a r a n n o i l 2 2 s e t t e m b r e . A b b i a m o a p p r e z z a t o i l s e n s o d e l d o v e r e d e l p r e s i d e n t e m a p r o p r i o p e r q u e s t o a b b i a m o d e t t o ' n o g r a z i e ' " . C o s ì l ' a v v o c a t a G i u l i a B o n g i o r n o . L a r a g a z z a i t a l o - n o r v e g e s e c h e n e l 2 0 1 9 h a d e n u n c i a t o C i r o G r i l l o e i s u o i t r e a m i c i g e n o v e s i s a r e b b e s t a t a p r e s e n t e a l l a l e t t u r a d e l l a s e n t e n z a c h e d o v e v a e s s e r e e m e s s a n e l t a r d o p o m e r i g g i o . G i à i e r i l a s u a l e g a l e , G i u l i a B o n g i o r n o , a v e v a a n n u n c i a t o l a v o l o n t à d i ' S i l v i a ' , n o m e i n v e n t a t o , d i v e n i r e . V o l o n t à c o n f e r m a t a q u e s t a m a t t i n a . S u l r i n v i o d e l l a s e n t e n z a d e l p r o c e s s o è s c o p p i a t a u n a p o l e m i c a . “ L a p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e ( C a t e r i n a I n t e r l a n d i n d r ) s o s t i e n e c h e s i d e b b a f a r e d o m a n i , m a d o m a n i m a g a r i s i p o t r e b b e r o c e l e b r a r e i f u n e r a l i ” , h a s p i e g a t o P i n n a . G l i a v v o c a t i i n a u l a s i s o n o r i f i u t a t i e h a n n o d e t t o c h e è “ i n a c c e t t a b i l e s o l o p e n s a r l o ” . M a a r r i v a l a s e c c a s m e n t i t a d e l l a p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e f a c e n t e f u n z i o n e , C a t e r i n a I n t e r l a n d i , c h e r a g g i u n t a t e l e f o n i c a m e n t e d a i g i o r n a l i s t i h a s p i e g a t o : “ N o n e r o p r e s e n t e i n u d i e n z a , n o n f a c c i o p a r t e d e l c o l l e g i o , n o n h o a l t r o d a d i r e . N o n c e r c a t e p o l e m i c h e i n u t i l i ” . Q u a n d o l e s i f a n o t a r e c h e a d i r l o i n a u l a è s t a t a l a g i u d i c e a l a t e r e h a r i s p o s t o s e c c a m e n t e : “ C h i e d e t e l o a l e i ” . " È i n a c c e t t a b i l e p o t e r p e n s a r e c h e u n a p e r s o n a , n o n s o l o u n m a g i s t r a t o , c h e h a p e r s o u n f i g l i o p o s s a s e r e n a m e n t e v e n i r e i n u d i e n z a d o m a n i a d a s c o l t a r e q u a l u n q u e c o s a r i s p e t t o a l l a m o r t e d e l f i g l i o è s i c u r a m e n t e u n a s c i o c c h e z z a - h a d e t t o p r i m a i n a u l a e p o i a i c r o n i s t i f u o r i l ' a v v o c a t o A l e s s a n d r o V a c c a r o c h e d i f e n d e L a u r i a - I o n o n m i s a r e i s e n t i t o i n g r a d o d i d i s c u t e r e u n p r o c e s s o p a r l a n d o d i c o s e f u t i l i r i s p e t t o a l l u t t o c h e l o h a c o l p i t o " . " I l 2 2 f a r e m o q u e l l o c h e a v r e m m o d o v u t o f a r e o g g i s p e r a n d o c h e n e l f r a t t e m p o i l p r e s i d e n t e s i s i a r i p r e s o . S i n c e r a m e n t e n o n r i u s c i r e i n e a n c h e a p e n s a r e d i c h i e d e r e a d u n p a d r e a c h i è m o r t o u n f i g l i o d i v e n i r e i n u d i e n z a o g g i o d o m a n i " , h a c o m m e n t a t o V a c c a r o r i s p e t t o a l l ' i p o t e s i v e n t i l a t a i n a u l a d o p o c h e i l p r e s i d e n t e C o n t u h a d a t o l a d i s p o n i b i l i t à a v e n i r e a n c h e d o m a n i .