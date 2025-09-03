T e m p i o P a u s a n i a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r u n i m p r o v v i s o g r a v e l u t t o c h e l a n o t t e s c o r s a h a c o l p i t o i l P r e s i d e n t e d e l c o l l e g i o , s a l t a o g g i l a s e n t e n z a d e l p r o c e s s o p e r s t u p r o d i g r u p p o a c a r i c o d i C i r o G r i l l o e d i s u o i t r e a m i c i . Q u e s t a m a t t i n a e r a n o p r e v i s t e l e u l t i m e c o n t r o r e p l i c h e d e l l a d i f e s a d e i q u a t t r o i m p u t a t i . E s u b i t o d o p o i l c o l l e g i o , p r e s i e d u t o d a M a r c o C o n t u , s i s a r e b b e d o v u t o r i t i r a r e i n c a m e r a d i c o n s i g l i o p e r e m e t t e r e l a s e n t e n z a . L a P r o c u r a h a c h i e s t o l a c o n d a n n a a n o v e a n n i p e r C i r o G r i l l o , F r a n c e s c o C o r s i g l i a , V i t t o r i o L a u r i a e d E d o a r d o C a p i t t a . M a l ’ u d i e n z a s a l t e r à a c a u s a d e l g r a v e l u t t o c h e l a n o t t e s c o r s a h a c o l p i t o i l p r e s i d e n t e C o n t u . L ' u d i e n z a è s t a t a a p e r t a e s u b i t o r i n v i a t a . " P u r t r o p p o a v e t e a p p r e s o l a n o t i z i a , o r a b i s o g n a c e r c a r e d i t r o v a r e u n a s o l u z i o n e " , h a d e t t o l a g i u d i c e a l a t e r e P i n n a .