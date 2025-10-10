M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M i r i c o r d o d e l l ' i n t e r c e t t a z i o n e a v v e n u t a d o p o l ' i n t e r r o g a t o r i o d o v e p a d r e e f i g l i o s i c o n f r o n t a v a n o s u c i ò c h e a v e v a n o d e t t o . E r a r i l e v a n t e p e r c h é p a r l a v a n o d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o . R i c o r d o c o m u n q u e c h e l e i n t e r c e t t a z i o n i m i v e n n e c h i e s t o i n t u t t a f r e t t a d i t r a s c r i v e r l e , t a n t o è v e r o c h e l e f e c i i n u n o o d u e g i o r n i , p e r c h é i l d o t t o r V e n d i t t i d i s s e c h e g l i s e r v i v a n o s u b i t o l e i n t e r c e t t a z i o n i p e r f a r e l ' a r c h i v i a z i o n e " . A p a r l a r e , s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e n e l l ' i n c h i e s t a b r e s c i a n a s u l c a s o G a r l a s c o , è G i u s e p p e S p o t o , u n o d e i d u e c a r a b i n i e r i d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a p e r q u i s i t o ( n o n i n d a g a t o ) l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e . S p o t o h a l a v o r a t o c o n l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é n e l 2 0 1 7 a v r e b b e f a v o r i t o , s e c o n d o l ' a c c u s a , l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . S e l ' a l t r o c a r a b i n i e r e p e r q u i s i t o e n o n i n d a g a t o S i l v i o S a p o n e s i l i m i t a a r i c o r d a r e c h e " n o n h o m a i f a t t o l e i n t e r c e t t a z i o n i " , S p o t o c h i a r i s c e u n a l t r o p a r t i c o l a r e c h e g l i i n q u i r e n t i r i t e n g o n o s o s p e t t o : l ' a v e r i m p i e g a t o p i ù d i u n ' o r a p e r n o t i f i c a r e l ' 8 f e b b r a i o 2 0 1 7 u n a t t o a S e m p i o . " R i c o r d o c h e d o v e v o f a r p e r d e r e t e m p o a S e m p i o p e r c h é d o v e v a m o f a r e i n s t a l l a z i o n e ( d e l l a m i c r o s p i a , n d r ) s u l l a v e t t u r a e s i c c o m e , r i c o r d o m a n o n n e s o n o c e r t o , c h e i l t e c n i c o d e l l a d i t t a a v e v a s b a g l i a t o s t r a d a , c i a b b i a m o m e s s o d i v e r s o t e m p o e q u i n d i m i s o n o d o v u t o t r a t t e n e r e c o n S e m p i o p e r e v i t a r e c h e u s c i s s e e s i a c c o r g e s s e d e l l ' i n t e r v e n t o s u l l a v e t t u r a " d i c e S p o t o c h e r i c o r d a l a p r e s e n z a d e l " m a r e s c i a l l o S c o p p e t t a ( a r r e s t a t o n e l l ' i n c h i e s t a C l e a n 2 , n d r ) c h e p e r ò n o n è e n t r a t o m a è r i m a s t o f u o r i p e r i n s t a l l a z i o n e a d a s p e t t a r e i l t e c n i c o " . S p o t o c h i a r i s c e d i n o n a v e r l e t t o l ' e s p o s t o d i A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o a 1 6 a n n i p e r l ' o m i c i d i o d i G a r l a s c o : " s a p e v o g r o s s o m o d o c h e a v e v a n o t r o v a t o i l D n a e b i s o g n a v a f a r e i n d a g i n i " . T o r n a n o s u l f r o n t e i n t e r c e t t a z i o n i , g l i i n v e s t i g a t o r i c h i e d o n o d e l u c i d a z i o n i s u u n a t r a s c r i z i o n e d i u n ' a m b i e n t a l e . G i u s e p p e S e m p i o d i c e " A d e s s o b i s o g n a c h e t r o v i a m o l a f o r m u l a d i p a g a r e q u e i s i g n o r i l i " e l a m o g l i e c h i e d e " C h i ? " e n e l p r o s e g u o , p u r p a r l a n d o d i " p o r t a r e i s o l d i a l l ' a v v o c a t o v i s t o c h e e s c o n o . . . " , s i c o n f r o n t a n o s u c o m e p r e l e v a r e i s o l d i p e r n o n l a s c i a r t r a c c i a . S e m p l i c e l a d o m a n d a : r i t i e n e c h e d o v e s s e r o p a g a r e i l e g a l i ? E s e m p l i c e è l a r i s p o s t a d i S p o t o : " P e r c o m e l a l e g g o i o s ì . P o i o n e s t a m e n t e i o v i d i c o u n a c o s a . I l d o t t o r V e n d i t t i m i c h i e s e l e t r a s c r i z i o n i i n f r e t t a i n u n o , d u e g i o r n i , q u i n d i è p o s s i b i l e c h e s i a s t a t a q u a l c h e i n e s a t t e z z a " . L ' i n t e r p r e t a z i o n e d e i c o n t a n t i a l l a d i f e s a t r o v a c o n f e r m a n e l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e , n e l l o s t e s s o g i o r n o , d a i g e n i t o r i d i A n d r e a S e m p i o s e n t i t i s e m p r e c o m e t e s t i m o n i .