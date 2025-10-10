M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , p r e n d e t e m p o s u l l ' e v e n t u a l i t à d i u n c a m b i o d i d i f e s a d o p o l e u l t i m e d i c h i a r a z i o n i s o p r a l e r i g h e d e l d i f e n s o r e M a s s i m o L o v a t i , f i n d a l 2 0 1 7 a c c a n t o a l l ' a s s i s t i t o o r a a l c e n t r o d i u n l u n g o i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u l d e l i t t o d i G a r l a s c o . D a q u a n t o s i a p p r e n d e , n e l p o m e r i g g i o c ' è s t a t o u n c o n f r o n t o t r a i d u e a l t e r m i n e d e l q u a l e , A n d r e a S e m p i o c h e s i è d e t t o " m o l t o d i s p i a c i u t o " h a d e c i s o d i p r e n d e r s i a n c o r a " q u a l c h e g i o r n o " p r i m a d i d e c i d e r e s e r e v o c a r e i l m a n d a t o a l d i f e n s o r e c h e l o a s s i s t e i n s i e m e a l l ' a v v o c a t a A n g e l a T a c c i a .