M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a f i s s a t a p e r m a r t e d ì 1 4 o t t o b r e l ' u d i e n z a d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a p e r M a r i o V e n d i t t i , l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i a p e r c h é , s e c o n d o l ' a c c u s a m o s s a d a l l a p r o c u r a d i B r e s c i a , n e l 2 0 1 7 a v r e b b e f a v o r i t o l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , o g g i a n c o r a i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . A d i f e n d e r e l ' e x m a g i s t r a t o è l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o c h e h a c h i e s t o d i a n n u l l a r e i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o e s e g u i t o i l 2 6 s e t t e m b r e s c o r s o .