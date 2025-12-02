M i l a n o , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L o s c o n t r i n o d e l p a r c h e g g i o d i V i g e v a n o c h e c o s t i t u i s c e l ' a l i b i d i A n d r e a S e m p i o n o n è m a i s t a t o s e q u e s t r a t o . L ' o r i g i n a l e , d a q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , è a n c o r a i n p o s s e s s o d e l l ' i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . F u l o s t e s s o S e m p i o , i n t e r r o g a t o n u o v a m e n t e c i r c a u n a n n o d o p o i l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , a p a r l a r n e a i c a r a b i n i e r i e p o i a c o n s e g n a r l o , m a è u n a c o p i a q u e l l a a g l i a t t i d e l f a s c i c o l o . T r a l e i p o t e s i d e l m a n c a t o s e q u e s t r o d e l l ' o r i g i n a l e c ' è c h e c h i i n d a g a n o n r i t i e n e c h e q u e l t a g l i a n d o - c h e r i p o r t a o r a e d a t a , m a n o n l a t a r g a d e l l ' a u t o - s i a u n e l e m e n t o s i g n i f i c a t i v o p e r l ' i n d a g i n e .