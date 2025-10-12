M i l a n o , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' e r r o r e s i d i m o s t r a a t t r a v e r s o l e r e g o l e , a l l ’ i n t e r n o d i u n ’ a u l a d i t r i b u n a l e , n o n s u i m e d i a a l t r i m e n t i p a s s a i l m e s s a g g i o c h e l a g i u s t i z i a d i v e n t a u n ’ o p i n i o n e c h e v i e n e c o s t r u i t a n e i t a l k s h o w . L a g i u s t i z i a n o n v i e n e e s e r c i t a t a a m a g g i o r a n z a , d a l l a s i m p a t i a o m e n o d e i p e r s o n a g g i . S i a m o f i n i t i n e l l e m a n i d i s p r e g i u d i c a t i p a p a r a z z i , m a a l p a p a r a z z o l a s c i a m o l a c o m m e d i a , n o i p r e s i d i a m o l a v e r i t à " . L o s o s t i e n e l ' a v v o c a t o D o m a n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a v r e b b e f a v o r i t o , n e l 2 0 1 7 , l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , o r a n u o v a m e n t e s o t t o i n c h i e s t a p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . I n u n l u n g o i n c o n t r o c o n l a s t a m p a l ' a v v o c a t o r i p e r c o r r e i l c a s o G a r l a s c o c h e n o n e s i t a a d e f i n i r e " s u r r e a l e " e i l t e n t a t i v o d i r i a p r i r e u n c a s o c h e l a C a s s a z i o n e h a c h i u s o s t a b i l e n d o - d o p o c i n q u e p r o c e s s i - c h e A l b e r t o S t a s i è i l s o l o a s s a s s i n o d e l l a f i d a n z a t a v e n t i s e i e n n e . I l l e g a l e e l e n c a i v a r i t e n t a t i v i " l e g i t t i m i " d e l l a d i f e s a S t a s i d i r i a p r i r e i l c a s o , " d e s t i n a t i a n a u f r a g a r e d a v a n t i a u n g i u d i c a t o d e l l a C a s s a z i o n e " e r i c o r d a l e o r d i n a n z e d i r i g e t t o c h e s i s o n o s u s s e g u i t e f i n o a d o r a : u n a d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i B r e s c i a , i l n o d e l l a C o r t e e u r o p e a d e i d i r i t t i d e l l ' u o m o e l a b o c c i a t u r a d i u n r i c o r s o s t r a o r d i n a r i o . P e r A i e l l o o c c o r r e " a b b a n d o n a r e i l d o p i n g m e d i a t i c o , f a r e i c o n t i c o n l a r e a l t à e r i t o r n a r e n e l l e a u l e " d o v e p e r l a r e v i s i o n e " o c c o r r e c h e c i s i a n o e l e m e n t i u n i v o c i n e l r e i n t e r p r e t a r e i f a t t i , n o n i p o t e s i , n o n s u g g e s t i o n i o a l l u s i o n i e n e a n c h e f a t t i s t a t i s t i c a m e n t e i r r i l e v a n t i " , r i m a r c a . " A n c o r a o g g i s i r i t i e n e a n o m a l o u n p r o v v e d i m e n t o " c h i e s t o d a V e n d i t t i " c h e è u n a d e l l e a r c h i v i a z i o n i p i ù p u n t u a l i c h e h o l e t t o . Q u e l l a a r c h i v i a z i o n e n o n è s t a t a i m p u g n a t a , è s t a t a a c c o l t a d a u n a l t r o m a g i s t r a t o " c o n c l u d e .