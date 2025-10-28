M i l a n o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a d i f e s a d i M a r i o V e n d i t t i , e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a , n o n c i s t a e t o r n a a r i b a d i r e l a n e c e s s i t à d i t r a s f e r i r e i l c a s o G a r l a s c o a B r e s c i a . I n u n a n u o v a m e m o r i a , c h e s i a g g i u n g e a q u e l l a r e c e n t e i n c u i s i s o l l e c i t a v a i l t r a s f e r i m e n t o - i n s i s t e n d o s u l l a c o n n e s s i o n e t r a i l f a s c i c o l o s u l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e s u l l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 d i A n d r e a S e m p i o e q u e l l o c h e r i g u a r d a i l c o s i d d e t t o ' s i s t e m a P a v i a ' - , l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o s o l l e v a a l c u n e q u e s t i o n e r i p o r t a t e n e l n u o v o d e c r e t o d i s e q u e s t r o f i r m a t o d a l p r o c u r a t o r e c a p o d i B r e s c i a F r a n c e s c o P r e t e e d a l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a . I n p a r t i c o l a r e , n e l d o c u m e n t o i n v i a t o a l l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o F r a n c e s c a N a n n i , a l p g d i B r e s c i a G u i d o R i s p o l i , a l l e p r o c u r e d i B r e s c i a e P a v i a e a l l a g i p D a n i e l a G a r l a s c h e l l i d a v a n t i a l l a q u a l e è i n c o r s o l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u l d e l i t t o d i C h i a r a P o g g i , i l l e g a l e c i t a l ' a r t i c o l o 5 8 d e l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e e r i l e v a c o m e l a P r o c u r a d i P a v i a s i s t i a s e r v e n d o n o n s o l o d e l G i c o d i B r e s c i a , m a d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d i P a v i a e d e i c a r a b i n i e r i d i M i l a n o , f o r z e d i c u i s i a v v a l e g i à l a p r o c u r a g u i d a t a d a F a b i o N a p o l e o n e c h e i n d a g a s u l d e l i t t o d i 1 8 a n n i f a . L a n o r m a d e l c o d i c e r e c i t a c h e o g n i P r o c u r a d i s p o n e d e l l a r i s p e t t i v a s e z i o n e d i p o l i z i a g i u d i z i a r i a e l ' " u s o " d i c h i s i o c c u p a d a t e m p o d e l l ' i n c h i e s t a s u S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o , è v i s t o d a l d i f e n s o r e c o m e u n a " c e r t i f i c a z i o n e " d i u n l e g a m e t r a G a r l a s c o e l ' i n d a g i n e C l e a n . I n s i n t e s i , l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i c o n t e s t a t a a V e n d i t t i s u l c a s o G a r l a s c o è u n e p i s o d i o d i u n a p r e s u n t a c o r r u z i o n e s i s t e m i c a s u c u i , t r a t t a n d o s i d i u n e x m a g i s t r a t o , " d e v e o c c u p a r s i e s c l u s i v a m e n t e l a P r o c u r a d i B r e s c i a " . U n a " c o n n e s s i o n e p r o c e s s u a l e c h e d i v e n t a a t t u a l e c o n l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h e v a f a t t o c o n d u r r e a B r e s c i a " p e r l ' a v v o c a t o A i e l l o , i l q u a l e n e l l a m e m o r i a s i s c a g l i a c o n t r o i l r e c e n t e d e c r e t o d i s e q u e s t r o - d o p o l a d e c i s i o n e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a c h e h a r i t e n u t o t r o p p o g e n e r i c a l a r i c h i e s t a d e i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i d e l l ' e x m a g i s t r a t o - i n c u i l a p r o c u r a r e c l a m a " d i p o t e r a c q u i s i r e 1 1 a n n i ( d a l 2 0 1 4 a o g g i , n d r ) d i v i t a d i u n a p e r s o n a , c h a t e f o t o c o m p r e s e . L ' i n d i c a r e p a r o l e c h i a v i d i r i c e r c a v u o l d i r e c e r c a r e e l e m e n t i d i p r o v a , q u i i n v e c e s i v u o l e a c q u i s i r e t u t t o p e r c e r c a r e i l r e a t o . V e d e r e s c r i t t o s u u n d e c r e t o c h e n o n è s t a t a t r o v a t o i l r e a t o , c h e n o n s i c o n o s c o n o i c o r r u t t o r i o c h i h a a v u t o u n r u o l o e v e n t u a l e d i d e p i s t a g g i o e c h e s i v o g l i o n o a c q u i s i r e 1 1 a n n i d i d a t i p r i v a t i . . . q u e s t o v u o l d i r e a v e r p e r s o l a b u s s o l a " c o n c l u d e l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o .