M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l a l e t t u r a d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i a m b i e n t a l i e f f e t t u a t e d a i c a r a b i n i e r i , e m e r g e u n c h i a r o r i f e r i m e n t o a i p r e s u n t i p a g a m e n t i d e l l a f a m i g l i a S e m p i o n e i c o n f r o n t i d e i l e g a l i d i f i d u c i a " , t r a c u i a n c h e l ' a t t u a l e d i f e n s o r e M a s s i m o L o v a t i . E ' u n p a s s a g g i o d i u n ' a n n o t a z i o n e d e l N u c l e o d i p o l i z i a e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d i B r e s c i a i n v i a t o a l l a P r o c u r a g u i d a t a d a F r a n c e s c o P r e t e c h e i n s i e m e a l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a s t a s v o l g e n d o l ' i n d a g i n e s u l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é n e l 2 0 1 7 , s e c o n d o l ' i p o t e s i a c c u s a t o r i a , a v r e b b e f a v o r i t o - i n c a m b i o d i 2 0 - 3 0 m i l a e u r o - l ' a r c j h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . " N e l c o r s o d e l l a c o n v e r s a z i o n e a m b i e n t a l e " - s i l e g g e n e l l a n o t a c h e f a r i f e r i m e n t o a l c a s o G a r l a s c o - s i s o t t o l i n e a c h e G i u s e p p e S e m p i o a f f e r m a v a ' A d e s s o b i s o g n a c h e t r o v i a m o l a f o r m u l a d i p a g a r e q u e i s i g n o r i l i ' " e , a l l a d o m a n d a d e l l a m o g l i e s u c h i i n t e n d e s s e , G i u s e p p e r i s p o n d e " e h , p o r t a r e i s o l d i a l l ' a v v o c a t o v i s t o c h e e s c o n o . . . " , a l c h e i f a m i l i a r i p r o s p e t t a v a n o v a r i e s o l u z i o n i p e r " t r o v a r e i l m o d o d i e f f e t t u a r e p a g a m e n t i n o n t r a c c i a b i l i e n e l c o n t e s t o s i f a c e v a e s p r e s s o r i f e r i m e n t o a l l e z i e d i A n d r e a S e m p i o , o s s i a I v a n a e S i l v i a , n o n c h é a l m a r i t o d i q u e s t ' u l t i m a " m e t t e n e r o s u b i a n c o i l l u o g o t e n e n t e D a v i d e C a n a l i c c h i o . E s e g l i a s s e g n i d e i f a m i l i a r i a i S e m p i o s o n o r i n t r a c c i a b i l i - l ' i p o t e s i d e l l a c o r r u z i o n e h a p o r t a t o l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e l a G d f d i B r e s c i a a p e r q u i s i r e V e n d i t t i e i f a m i l i a r i d e l l ' i n d a g a t o - " l e m o d a l i t à p r o s p e t t a t e s e m b r a n o p i ù v i c i n e a l l ' i p o t e s i d i d o v e r p a g a r e i n m a n i e r a o c c u l t a p e r s o n e d i v e r s e , i n d i c a t e c o m e ' q u e i s i g n o r i l ì ' , p i u t t o s t o c h e i d i f e n s o r i d i f i d u c i a " .