M i l a n o , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o r e s p i n g e r e c o n f o r z a l e v e r g o g n o s e e i g n o b i l i i l l a z i o n i c h e s o n o u s c i t e s u l l a s t a m p a e o n l i n e . N e l t r i t a c a r n e o r m a i c i s o n o a n c h e i o " . L o a f f e r m a L u c i a n o G a r o f a n o , e x c o m a n d a n t e d e l R i s d i P a r m a e c o n s u l e n t e d i A n d r e a S e m p i o . Q u a n d o s u i n p u t d e l l a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o a 1 6 a n n i p e r i l d e l i t t o d e l l a f i d a n z a t a , v i e n e a p e r t a u n ' i n c h i e s t a a P a v i a c h e p u n t a s u S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , " I o s o n o s t a t o i n c a r i c a t o d a g l i a v v o c a t i L o v a t i , S o l d a n i e G r a s s i d i f a r e u n a c o n s u l e n z a f i r m a t a i l 2 7 g e n n a i o 2 0 1 7 " s p i e g a G a r o f a n o o s p i t e d i Q u a r t o G r a d o . U n a c o n s u l e n z a t e c n i c a f o r e n s e p e r a n a l i s i g e n e t i c h e - p e r c o n t r a s t a r e l e c o n c l u s i o n i s u l D n a - , " p o i h o e m e s s o u n a f a t t u r a a i s i g n o r i S e m p i o " . I l p a g a m e n t o è a v v e n u t o c o n u n b o n i f i c o e l a f a t t u r a d e l l ' a p r i l e 2 0 1 7 r i s u l t a d i 6 . 3 4 4 e u r o .