M i l a n o , 1 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i e l e m e n t i d e l l a r e l a z i o n e d e l l e i n d a g i n i p r i v a t e " s v o l t e d a l l a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i " n o n e r a n o i d o n e i a s o s t e n e r e l a f o n d a t a d i m o s t r a z i o n e d e l l ’ e s i s t e n z a d i u n c o l p e v o l e a l t e r n a t i v o a l c o n d a n n a t o " p e r l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i . L o m e t t e n e r o s u b i a n c o l ' e x s o s t i t u t a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o L a u r a B a r b a i n i c h e h a r a p p r e s e n t a t o l ' a c c u s a n e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o b i s c h e h a p o r t a t o a l l a c o n d a n n a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e d i S t a s i p e r i l d e l i t t o d i G a r l a s c o . I n u n a n o t a a r t i c o l a t a , i n r i s p o s t a a l l a t r a s m i s s i o n e ' O r e 1 4 S e r a ' d e l 9 o t t o b r e s c o r s o , B a r b a i n i r i p e r c o r r e l a c o m p l i c a t a v i c e n d a a p a r t i r e d a l l ' i s t a n z a d e i d i f e n s o r i d i S t a s i c h e i l 1 3 d i c e m b r e 2 0 1 6 s i p r e s e n t a n o a l l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o e " a s s e r i s c o n o l ’ e s i s t e n z a d i e l e m e n t i p e r r i c h i e d e r e l a r e v i s i o n e d e l l a s e n t e n z a d i c o n d a n n a d i S t a s i " . I l r i f e r i m e n t o è a l l e i n d a g i n e g e n e t i c h e e a l l a p r e s u n t a c o r r i s p o n d e n z a t r a i l D n a m a s c h i l e t r o v a t o s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a C h i a r a P o g g i e A n d r e a S e m p i o , o g g i n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d e l l a v e n t i s e i e n n e . I l 2 0 d i c e m b r e 2 0 1 6 l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o " r i t i e n e c h e n o n s i a n o e m e r s i g l i e l e m e n t i i d o n e i " a r i a p r i r e i l c a s o , m a i n d i c a " l a n e c e s s i t à " d i t r a s m e t t e r e g l i a t t i a l l a C o r t e d ' a p p e l l o d i B r e s c i a c o m p e t e n t e p e r l a r e v i s i o n e . R e v i s i o n e c h e i l e g a l i d e l c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a n o n p r e s e n t a n o i n f o r m a a u t o n o m a . " C o n t e s t u a l m e n t e " l ' a l l o r a s o s t i t u t a p g B a r b a i n i " d i s p o n e l a t r a s m i s s i o n e d i c o p i a d e l l ' i s t a n z a e d e g l i a t t i a l l e g a t i " a l p r o c u r a t o r e d i P a v i a " p e r l o s v o l g i m e n t o d e l l e i n d a g i n i n e c e s s a r i e a v e r i f i c a r e l ' e s i s t e n z a " d i e v e n t u a l i n u o v i e l e m e n t i . D u e g i o r n i , i l 2 2 d i c e m b r e 2 0 1 6 , i l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , o g g i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i , s i p r e s e n t a d a l l ' a l l o r a p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i M i l a n o R o b e r t o A l f o n s o p e r a c q u i s i r e l a d o c u m e n t a z i o n e r e l a t i v a a l l ’ i s t a n z a e " c h i e d e c o m e d ’ u s o u n a n o t a e s p l i c a t i v a - r i a s s u n t i v a s u q u a n t o e v e n t u a l m e n t e e m e r s o n e l c o r s o d e l p r i m o p r o c e s s o d i a p p e l l o e n e l c o r s o d e l p r o c e s s o d ’ a p p e l l o b i s s u l l a p o s i z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , s o g g e t t o i n d i v i d u a t o n e l l a r e l a z i o n e d e l l e i n d a g i n i p r i v a t e " f a t t e d a l l a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i . V e n d i t t i , p r e c i s a l ' e x m a g i s t r a t a B a r b a i n i " c h i e d e l a e v e n t u a l e d o c u m e n t a z i o n e s e q u e s t r a t a n e i c o n f r o n t i d e l l a f a m i g l i a P o g g i , e v e n t u a l i d a t i e s p l o r a t i s u l c o m p u t e r d i C h i a r a e c o n t a t t i t e l e f o n i c i r i s a l e n t i i n e p o c a p r e g r e s s a e s u l q u a d r o c o m p l e s s i v o d e l l e e m e r g e n z e p r o c e s s u a l i , s f o c i a t e n e l l a s e n t e n z a p a s s a t a i n g i u d i c a t o , q u a d r o n e l l ’ a m b i t o d e l q u a l e p o t e v a e v e n t u a l m e n t e e s s e r e c o l l o c a t a l a p o s i z i o n e d i S e m p i o " . N e l g e n n a i o 2 0 1 7 , " h o p r o v v e d u t o a d i n v i a r e a l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o l e o s s e r v a z i o n i e s p l i c a t i v e - r i a s s u n t i v e r i c h i e s t e " . L ' a p p u n t o , " m e r o r i e p i l o g o d e l l e n u m e r o s e e c o m p l e s s e i n d a g i n i p r o t r a t t e s i p e r a n n i , e d e i d a t i e m e r s i n e l l e n u m e r o s e s e n t e n z e " v i e n e m a n d a t o v i a m a i l a l l ’ u f f i c i o . " O v v i a m e n t e , i l r i e p i l o g o è s t a t o f a t t o r i c h i a m a n d o l e r i s u l t a n z e , s u l l a b a s e d e l l e q u a l i a v e v o g i à r i t e n u t o , c o n p r o v v e d i m e n t i c o n t e s t u a l m e n t e a d o t t a t i , c h e g l i e l e m e n t i d e l l a r e l a z i o n e d e l l e i n d a g i n i p r i v a t e e d i r e l a t i v i a l l e g a t i n o n f o s s e r o i d o n e i a s o s t e n e r e l a f o n d a t a d i m o s t r a z i o n e d e l l ’ e s i s t e n z a d i u n c o l p e v o l e a l t e r n a t i v o a l c o n d a n n a t o " c o n c l u d e L a u r a B a r b a i n i .