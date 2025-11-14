Brescia, 14 nov. (Adnkronos) - Nuove audizioni e uninchiesta che non si ferma nonostante limpossibilità, per ora, di accedere a telefoni e computer. La Procura di Brescia procede a passo spedito, e senza alcun preconcetto, nellinchiesta sulla presunta corruzione che ruota intorno al caso Garlasco e allipotesi che larchiviazione incassata da Andrea Sempio nel 2017 sia stata agevolata - per un prezzo che si aggira tra 20-30mila euro - dallex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato insieme a Giuseppe Sempio per corruzione. Il primo nelle vesti di corrotto, laltro in quelle di corruttore. Se sembra confermato il passaggio di soldi in contanti e senza fattura allex pool difensivo del 38enne, indagato per lomicidio in concorso di Chiara Poggi, - gli avvocati Federico Soldani, Simone Grassi e Massimo Lovati sono stati sentiti come testimoni -, resta da chiarire il passaggio di mano del denaro e anche se qualcuno può aver vantato di poter ottenere unarchiviazione facile alle spalle degli investigatori e dello stesso Venditti. Unipotesi che farebbe franare linchiesta per corruzione facendola declinare nellaccusa, per ipotesi, di millantato credito o di uneventuale infrazione fiscale. In mano alla Procura di Brescia, titolari del fascicolo sono il procuratore capo Francesco Prete e la pm Claudia Moregola, resta il pizzino trovato a casa Sempio con la frase e la cifra della presunta corruzione, ma anche le "anomalie" nella trascrizione delle intercettazioni e alcuni atteggiamenti sospetti degli ex carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. Ancora nessuna possibilità, dopo il rigetto del Tribunale del Riesame, di poter accedere al contenuto dei dispositivi informatici dellex magistrato Venditti e dei due militari che lavoravo con lui. In quei cellulari la Procura - che oggi non si è presentata in aula per il secondo Riesame ritenendo sufficiente il suo provvedimento - "è sicura" di poter trovare le prove del reato.