B r e s c i a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N u o v e a u d i z i o n i e u n ’ i n c h i e s t a c h e n o n s i f e r m a n o n o s t a n t e l ’ i m p o s s i b i l i t à , p e r o r a , d i a c c e d e r e a t e l e f o n i e c o m p u t e r . L a P r o c u r a d i B r e s c i a p r o c e d e a p a s s o s p e d i t o , e s e n z a a l c u n p r e c o n c e t t o , n e l l ’ i n c h i e s t a s u l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e c h e r u o t a i n t o r n o a l c a s o G a r l a s c o e a l l ’ i p o t e s i c h e l ’ a r c h i v i a z i o n e i n c a s s a t a d a A n d r e a S e m p i o n e l 2 0 1 7 s i a s t a t a a g e v o l a t a - p e r u n p r e z z o c h e s i a g g i r a t r a 2 0 - 3 0 m i l a e u r o - d a l l ’ e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o i n s i e m e a G i u s e p p e S e m p i o p e r c o r r u z i o n e . I l p r i m o n e l l e v e s t i d i c o r r o t t o , l ’ a l t r o i n q u e l l e d i c o r r u t t o r e . S e s e m b r a c o n f e r m a t o i l p a s s a g g i o d i s o l d i i n c o n t a n t i e s e n z a f a t t u r a a l l ’ e x p o o l d i f e n s i v o d e l 3 8 e n n e , i n d a g a t o p e r l ’ o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , - g l i a v v o c a t i F e d e r i c o S o l d a n i , S i m o n e G r a s s i e M a s s i m o L o v a t i s o n o s t a t i s e n t i t i c o m e t e s t i m o n i - , r e s t a d a c h i a r i r e i l p a s s a g g i o d i m a n o d e l d e n a r o e a n c h e s e q u a l c u n o p u ò a v e r v a n t a t o d i p o t e r o t t e n e r e u n ’ a r c h i v i a z i o n e f a c i l e a l l e s p a l l e d e g l i i n v e s t i g a t o r i e d e l l o s t e s s o V e n d i t t i . U n ’ i p o t e s i c h e f a r e b b e f r a n a r e l ’ i n c h i e s t a p e r c o r r u z i o n e f a c e n d o l a d e c l i n a r e n e l l ’ a c c u s a , p e r i p o t e s i , d i m i l l a n t a t o c r e d i t o o d i u n ’ e v e n t u a l e ‘ i n f r a z i o n e ’ f i s c a l e . I n m a n o a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a , t i t o l a r i d e l f a s c i c o l o s o n o i l p r o c u r a t o r e c a p o F r a n c e s c o P r e t e e l a p m C l a u d i a M o r e g o l a , r e s t a i l ‘ p i z z i n o ’ t r o v a t o a c a s a S e m p i o c o n l a f r a s e e l a c i f r a d e l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e , m a a n c h e l e " a n o m a l i e " n e l l a t r a s c r i z i o n e d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i e a l c u n i a t t e g g i a m e n t i s o s p e t t i d e g l i e x c a r a b i n i e r i S i l v i o S a p o n e e G i u s e p p e S p o t o . A n c o r a n e s s u n a p o s s i b i l i t à , d o p o i l r i g e t t o d e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e , d i p o t e r a c c e d e r e a l c o n t e n u t o d e i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i d e l l ’ e x m a g i s t r a t o V e n d i t t i e d e i d u e m i l i t a r i c h e l a v o r a v o c o n l u i . I n q u e i c e l l u l a r i l a P r o c u r a - c h e o g g i n o n s i è p r e s e n t a t a i n a u l a p e r i l s e c o n d o R i e s a m e r i t e n e n d o s u f f i c i e n t e i l s u o p r o v v e d i m e n t o - " è s i c u r a " d i p o t e r t r o v a r e l e p r o v e d e l r e a t o .