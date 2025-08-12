M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - S a r à C r i s t i n a C a t t a n e o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e b i o m e d i c h e p e r l a S a l u t e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , n o t a p e r d i v e r s i c a s i d i c r o n a c a n e r a t r a c u i i l d e l i t t o d i Y a r a G a m b i r a s i o , a o c c u p a r s i d e g l i a c c e r t a m e n t i s u l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i . L o c o m u n i c a l a s t e s s a p r o c u r a d i P a v i a c h e i n u n a n o t a s o t t o l i n e a c o m e s i è a r r i v a t o a u n " m a t c h " t r a i l D n a m a s c h i l e e s t r a t t o d a l l a g a r z a n o n s t e r i l e c h e è s t a t a u s a t a p e r c a t t u r a r e l a t r a c c i a g e n e t i c a n e l l a b o c c a d e l l a v e n t i s e i e n n e ( p e r e s c l u d e r l o d a l l e t r a c c e t r o v a t e n e l l a v i l l e t t a d i G a r l a s c o ) e q u e l l o d i u n u o m o m o r t o p o c o p r i m a d e l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 e c h e c o n C h i a r a P o g g i h a s o l o c o n d i v i s o i l t a v o l o d e l l a s a l a a u t o p t i c a . S i t r a t t a d i u n D n a m a s c h i l e p a r z i a l e c h e c o m b a c i a p e r f e t t a m e n t e c o n l a t r a c c i a g e n e t i c a t r o v a t a s u l l a g a r z a n o n s t e r i l e , m a p e r a v e r e l ' a s s o l u t a c e r t e z z a s i p o t r e b b e p r o c e d e r e a r e c u p e r a r e l ' i n t e r o D n a d e l l ' u o m o d e c e d u t o a n n i f a e d e f f e t t u a r e u n a l t r o c o n f r o n t o . L a P r o c u r a g u i d a t a d a F a b i o N a p o l e o n e h a d e c i s o c o s ì d i a f f i d a r e n u o v e v e r i f i c h e a C r i s t i n a C a t t a n e o " f i g u r a d i r i f e r i m e n t o n e l c a m p o d e l l ’ a n t r o p o l o g i a e m e d i c i n a l e g a l e " .