M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a v r e b b e f a v o r i t o l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e a c c u s a t o d e l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i , h a p r e s e n t a t o r i c o r s o a l R i e s a m e c o n t r o i l d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e e s e q u e s t r o , f i r m a t o d a l l a P r o c u r a d i P a v i a , s c a t t a t o v e n e r d ì 2 6 s e t t e m b r e . L a P r o c u r a d i B r e s c i a s o s t i e n e c h e t r a i f a m i l i a r i d i S e m p i o ( n o n i n d a g a t i ) e l ' e x m a g i s t r a t o c i s i a n o s t a t i d e i m o v i m e n t i s o s p e t t i : l a c i f r a d e l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e s i a g g i r a - s e c o n d o q u a n t o e m e r g e n e l d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e - t r a i 2 0 - 3 0 m i l a e u r o ; c o n t a n t i c h e s a r e b b e r o s t a t i p r e l e v a t i p e r p a g a r e i l e g a l i è i n v e c e l a d i f e s a s o s t e n u t a d a i S e m p i o . N e l l ' a t t o d e l l a P r o c u r a s i f a r i f e r i m e n t o a b o n i f i c i , r a p p o r t i o p a c h i e c h a t ' d i m e n t i c a t e ' e i l R i e s a m e s e r v i r à p e r s c o p r i r e l e c a r t e , c i o è p e r s v e l a r e s e c i s o n o a l t r i e l e m e n t i ( n o n i n d i c a t i n e l d e c r e t o ) c o n t r o V e n d i t t i .