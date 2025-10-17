M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - T r a s f e r i t e l ' i n c h i e s t a c h e v e d e i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i d a P a v i a a B r e s c i a . E ' l a p r i m a s f i d a c h e p o t r e b b e d e c i d e r e d i a f f r o n t a r e l ' a v v o c a t o L i b o r i o C a t a l i o t t i ( c h e s o s t i t u i s c e M a s s i m o L o v a t i ) , i l n u o v o d i f e n s o r e c h e a f f i a n c h e r à l a c o l l e g a A n g e l a T a c c i a . L a c o p p i a p o t r e b b e c o g l i e r e i l ' s u g g e r i m e n t o ' d e l l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ’ e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , e f a r p r o p r i e l e r i f l e s s i o n i i n v i a t e a l l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o e B r e s c i a , a l l e P r o c u r e d i B r e s c i a e P a v i a e a l l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i P a v i a D a n i e l a G a r l a s c h e l l i i m p e g n a t a n e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u l c a s o G a r l a s c o . N e l l a n o t a l ' a v v o c a t o A i e l l o n o n h a n a s c o s t o i l " c l i m a o s t i l e " c h e s i r e s p i r a n e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a p a v e s e , m a a n c h e " l a c o n n e s s i o n e " t r a i l f a s c i c o l o c h e v e d e i n d a g a t o V e n d i t t i p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i c o n l ' o b i e t t i v o d i f a v o r i r e n e l 2 0 1 7 l ' a r c h i v i a z i o n e d i S e m p i o e l ' i n c h i e s t a s u l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i c h e v e d e l o s t e s s o S e m p i o i n d a g a t o p e r o m i c i d i o . U n l e g a m e t r a i d u e f a s c i c o l i c h e d a t a l a p r e s e n z a d i u n e x p m ' t r a s f e r i s c e ' - s e c o n d o l ' a r t i c o l o 1 1 d e l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e c h e i n t e r v i e n e s u i p r o c e d i m e n t i c h e c o i n v o l g o n o m a g i s t r a t i - l a c o m p e t e n z a d a P a v i a a B r e s c i a . E ' l a d i f e s a d i S e m p i o c h e p u ò s o l l e v a r e l a q u e s t i o n e i n b a s e a l l ' a r t i c o l o 5 4 q u a t e r d e l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e c h e c o n c e r n e l a ' R i c h i e s t a d i t r a s m i s s i o n e a t t i a u n d i v e r s o p u b b l i c o m i n i s t e r o ' . I n q u e s t o c a s o l a r i c h i e s t a d e v e e s s e r e i n o l t r a t a a l l a P r o c u r a d i P a v i a c h e d e v e d e c i d e r e e n t r o d i e c i g i o r n i d a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i c h i e s t a e , o v e l a a c c o l g a , t r a s m e t t e g l i a t t i a B r e s c i a . I n c a s o d i r i s p o s t a n e g a t i v a , e n t r o i s u c c e s s i v i d i e c i g i o r n i , l a d i f e s a S e m p i o p u ò c h i e d e r e a l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e p r e s s o l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , d i d e t e r m i n a r e q u a l e u f f i c i o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o d e v e p r o c e d e r e . C h i i n a m b i e n t i g i u d i z i a r i h a l e t t o l ' e l a b o r a t o d e l l e g a l e A i e l l o s o s t i e n e c h e " l a t e s i n o n è p e r e g r i n a " . O r a l a p a l l a , s e v u o l e , p a s s a a d A n d r e a S e m p i o .