M i l a n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n d i v i d o p a r o l a p e r p a r o l a l a r e p l i c a r i v o l t a m i d a l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e e d a l p r o c u r a t o r e c a p o d i B r e s c i a , m a t u t t o v a c o n t e s t u a l i z z a t o . C o m e i d i f e n s o r i h a n n o i l d o v e r e s a c r o s a n t o d i p r e p a r a r s i , s t u d i a r e , l e g g e r e t u t t o e r i m a n e r e a n c o r a t i a l l e r i s u l t a n z e d e l f a s c i c o l o c o s i l o s t e s s o o b b l i g o d o v r e b b e g o v e r n a r e i l m a g i s t r a t o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o . I l d o v e r e d i l e a l t à , p r o b i t à e s o p r a t t u t t o r i s e r b o s o n o c a n o n i c h e v a n n o s e m p r e r i s p e t t a t i " . E ' l a r e p l i c a d e l l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , a l l a n o t a d e i d u e m a g i s t r a t i b r e s c i a n i , G u i d o R i s p o l i e F r a n c e s c o P r e t e , c h e n o n g r a d i s c o n o g l i " a t t a c c h i s o p r a l e r i g h e " d e l l e g a l e e s i d i c o n o c o n v i n t i c h e " l a c o n t i n e n z a e d i l r i s p e t t o p e r i l c o n t r a d d i t t o r e d e b b a n o i s p i r a r e l a c o n d o t t a d i o g n i p a r t e p r o c e s s u a l e " . A l c e n t r o d e l b o t t a e r i s p o s t a l a s c e l t a d e l l a P r o c u r a d i B r e s c i a d i n o n p r e s e n z i a r e i e r i , v e n e r d ì 1 4 n o v e m b r e , a l l ' u d i e n z a d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d o v e s i è d i s c u s s o d e l s e q u e s t r o d e i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i s c a t t a t o s u d e c r e t o d e l p r o c u r a t o r e c a p o P r e t e e d e l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a p e r l ' e x V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é s o s p e t t a t o d i a v e r r i c e v u t o d e n a r o p e r c h i e d e r e i n t u t t a f r e t t a l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i i d i o i n c o n c o r s o c o n C h i a r a P o g g i , u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o ( P a v i a ) . " I e r i p e r l a p r i m a v o l t a r i s p o s t o a l l a s t a m p a d o p o u n ' u d i e n z a , e n o n s o n o s t a t o i l s o l o a n o t a r e l ’ a s s e n z a . S a r e b b e r o s t a t e g r a d i t e d e l l e s c u s e d i a c c o m p a g n a m e n t o a l d e p o s i t o d e l l e s i t d e i t r e c o l l e g h i e x d i f e n s o r i d i S e m p i o . L e a l t à , r i s p e t t o e t r a s p a r e n z a l o a v r e b b e r o s u g g e r i t o " a g g i u n g e A i e l l o c h e f a r i f e r i m e n t o a l l e i n d i s c r e z i o n i s e c o n d o l e q u a l i g l i e x a v v o c a t i d e l l ' i n d a g a t o a v r e b b e r o c o n f e r m a t o l ' e s i s t e n z a d i p a g a m e n t i i n n e r o . E l e m e n t o c h e f a r e b b e v a c i l l a r e l ' i d e a c h e i s o l d i s i a n o f i n i t i n e l l e t a s c h e d i V e n d i t t i . " R i t e n g o c o n c o n v i n z i o n e c h e f a l s i t à e a p p r o s s i m a z i o n i n o n d o v r e b b e r o c o s t i t u i r e l e c o n d i z i o n i p e r a g g r e s s i o n i s e n z a p r e c e d e n t i d i u n e x m a g i s t r a t o i n c e n s u r a t o c o n 4 4 a n n i d i s p e c c h i a t a c a r r i e r a , e n o n p r o p r i o n e l l e o v a t t a t e r e t r o v i e " s p i e g a A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p m V e n d i t t i . " R i c o r d o , n o n c e r t a m e n t e a g l i i l l u s t r i c a p i d e g l i U f f i c i b r e s c i a n i , c h e l a m a t t i n a d e l l e p e r q u i s i z i o n i d e l 2 6 s e t t e m b r e , a n c o r a d o v e v o e n t r a r e i n c a s a d e l d o t t o r V e n d i t t i c h e g i à a l l e o r e 9 , a r e t i u n i f i c a t e l a s u a r e p u t a z i o n e e r a s t a t a d i s t r u t t a , a l t r o c h e r i s e r b o . I e r i i n s i s t o s a r e b b e s t a t o i l m o m e n t o g i u s t o p e r p r e s e n t a r e l e s c u s e e a s s u m e r e u n a d e c i s i o n e d o v e r o s a e r e s p o n s a b i l e , d i m o s t r a n d o s e n s i b i l i t à e s e n s o d e l l a g i u r i s d i z i o n e " c o n c l u d e l ' a v v o c a t o A i e l l o .