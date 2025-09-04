M i l a n o , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a c o r t e d ' A p p e l l o d i B r e s c i a h a f i s s a t o p e r i l p r o s s i m o 2 9 o t t o b r e l ' u d i e n z a d e l p r o c e s s o d i a p p e l l o b i s a P i e r c a m i l l o D a v i g o p e r r i v e l a z i o n e d e l s e g r e t o d ’ u f f i c i o , i n r e l a z i o n e a l l a v i c e n d a d e i v e r b a l i r e s i d a l l ' a v v o c a t o P i e r o A m a r a s u l l a ' L o g g i a U n g h e r i a ' . N e l m a r z o 2 0 2 4 l a C o r t e d ' A p p e l l o d i B r e s c i a a v e v a c o n f e r m a t o l a c o n d a n n a d i p r i m o g r a d o p e r l ' e x c o m p o n e n t e d e l C s m e m a g i s t r a t o s i m b o l o d e l p o o l d i M a n i P u l i t e a u n a n n o e t r e m e s i ( p e n a s o s p e s a ) . L o s c o r s o d i c e m b r e i g i u d i c i d e l l a s e s t a s e z i o n e p e n a l e d e l l a C a s s a z i o n e a v e v a n o p o i a n n u l l a t o c o n r i n v i o l a p a r t e d e l l a s e n t e n z a d ’ a p p e l l o s u l l a r i v e l a z i o n e a t e r z i d e i v e r b a l i , m e n t r e a v e v a n o d i c h i a r a t o i r r e v o c a b i l e l a r e s p o n s a b i l i t à p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c o n d o t t a c o n t e s t a t a i n c o n c o r s o . E c o s ì a f i n e o t t o b r e s i a p r i r à , d a v a n t i a l l a s e c o n d a s e z i o n e p e n a l e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i B r e s c i a , u n a s e z i o n e d i v e r s a d a q u e l l a c h e n e l 2 0 2 4 c o n d a n n ò i l m a g i s t r a t o o r a i n p e n s i o n e , i l p r o c e s s o d ' a p p e l l o b i s . L ' u d i e n z a - s i l e g g e n e l d e c r e t o d i c i t a z i o n e - s i t e r r à i n c a m e r a d i c o n s i g l i o , s e n z a l ' i n t e r v e n t o d e l l e p a r t i e d e i d i f e n s o r i . N e l p r o c e d i m e n t o è p a r t e c i v i l e l ’ e x c o n s i g l i e r e d e l C s m S e b a s t i a n o A r d i t a . D a v i g o è d i f e s o d a g l i a v v o c a t i D a v i d e S t e c c a n e l l a e F r a n c o C o p p i .