Bologna, 12 nov. (Adnkronos) - "Le politiche per la casa, nella duplice segnalazione di unemergenza per le tensioni abitative che si manifestano e, insieme, di un bisogno fondamentale cui corrispondere per sostenere lavvio di serie iniziative di sostegno alla natalità, richiedono uno sforzo di programmazione, che interpella, insieme, Comuni, Regioni e Stato. Si tratta di politiche basilari per incoraggiare le nuove famiglie, per favorire i giovani studenti, per includere i lavoratori che giungono, in caso diverso marginalizzati e sospinti nel degrado. È una stagione che lItalia visse allepoca delle migrazioni interne, a cavallo degli anni 60. Integrare chi lavora è un moltiplicatore di sicurezza e di qualità della vita urbana". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento all'Assemblea dell'Anci.