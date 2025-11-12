B o l o g n a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p o l i t i c h e p e r l a c a s a , n e l l a d u p l i c e s e g n a l a z i o n e d i u n ’ e m e r g e n z a p e r l e t e n s i o n i a b i t a t i v e c h e s i m a n i f e s t a n o e , i n s i e m e , d i u n b i s o g n o f o n d a m e n t a l e c u i c o r r i s p o n d e r e p e r s o s t e n e r e l ’ a v v i o d i s e r i e i n i z i a t i v e d i s o s t e g n o a l l a n a t a l i t à , r i c h i e d o n o u n o s f o r z o d i p r o g r a m m a z i o n e , c h e i n t e r p e l l a , i n s i e m e , C o m u n i , R e g i o n i e S t a t o . S i t r a t t a d i p o l i t i c h e b a s i l a r i p e r i n c o r a g g i a r e l e n u o v e f a m i g l i e , p e r f a v o r i r e i g i o v a n i s t u d e n t i , p e r i n c l u d e r e i l a v o r a t o r i c h e g i u n g o n o , i n c a s o d i v e r s o m a r g i n a l i z z a t i e s o s p i n t i n e l d e g r a d o . È u n a s t a g i o n e c h e l ’ I t a l i a v i s s e a l l ’ e p o c a d e l l e m i g r a z i o n i i n t e r n e , a c a v a l l o d e g l i a n n i ‘ 6 0 . I n t e g r a r e c h i l a v o r a è u n m o l t i p l i c a t o r e d i s i c u r e z z a e d i q u a l i t à d e l l a v i t a u r b a n a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i .